Θάνος Ντόκος: Νόμιζα ότι μιλούσα με τον Ουμέροφ – Κάλεσα αμέσως την ΕΥΠ

Για την «επικοινωνία» που είχε με τους Ρώσους φαρσέρ στάθηκε ο σύμβουλος Ασφαλείας του Κυριάκου Μητσοτάκη, Θάνος Ντόκος.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ στάθηκε στο πώς κατάφεραν να τον ξεγελάσουν, με τον ίδιο να νομίζει πως μιλάει με τον Ράστεμ Ουμέροφ, ενώ όπως υποστήριξε κάλεσε αμέσως την ΕΥΠ.

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«Νόμιζα ότι μιλούσα με τον Ουμέροφ… Ήταν ζωντανά, τον έβλεπα, όπως βλέπω εσάς» ανέφερε αρχικά για να προσθέσει ότι «αισθάνθηκα ότι πλέον δεν μπορεί κανείς να εμπιστεύεται ούτε τα μάτια του. Ο πρωθυπουργός έχει ενημερωθεί άμεσα για το περιστατικό και προβληματίστηκε έντονα».

Ο Θάνος Ντόκος ανέφερε παράλληλα ότι «είχαμε όλο το υλικό, τα ονόματα, τις διευθύνσεις, ακόμη και τα επιστολόχαρτα που χρησιμοποιούνται σε αυτές τις περιπτώσεις. Το λεκτικό ήταν αυτό το οποίο πάγια χρησιμοποιείτε. Και βεβαίως και τα δικά μου στοιχεία επικοινωνίας δεν βρίσκονται στο διαδίκτυο.

Χρειάζεται να ψάξει κανείς λίγο παραπάνω. Άρα όλα αυτά με οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι επρόκειτο για μια. Πραγματική συνομιλία με τον Ουκρανό ομόλογό μου και όχι για κάτι άλλο. Επίσης, δεν είχα ακούσει και ποτέ μέχρι τότε κάποιο περιστατικό, όπου και ήχος και εικόνα χρησιμοποιήθηκε, γιατί απλώς ήταν μια πρώτη επαφή και ξαναλέω πολύ δυσάρεστη».

“Υβριδική επίθεση με χρήση AI” λέει η κυβέρνηση για τη φάρσα Ρώσων στον Θάνο Ντόκο

Για τη συνομιλία του συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας του πρωθυπουργού Θάνου Ντόκου με Ρώσους φαρσέρ πήραν θέση κυβερνητικές πηγές.

«Πρόκειται για υβριδικού χαρακτήρα επίθεση με διείσδυση στα πρωτόκολλα ασφαλείας, μέσω χρήσης εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας Τεχνητής Νοημοσύνης. Βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη πρόγραμμα για την αναβάθμιση της ασφάλειας των επικοινωνιών, σε ένα διαρκώς εξελισσόμενο περιβάλλον υβριδικών επιθέσεων. Καμία διαρροή εμπιστευτικής ή απόρρητης πληροφορίας δεν προέκυψε κατά τη διάρκεια της συνομιλίας. Ανάλογες επιθέσεις έχουν γίνει στο παρελθόν σε υψηλόβαθμους Ευρωπαίους αξιωματούχους» σημειώνουν πηγές από το Μέγαρο Μαξίμου.

Υπενθυμίζεται ότι ο Θάνος Ντόκος συνομιλούσε με τον σύμβουλο εθνικής ασφαλείας του Βολοντιμίρ Ζελένσκι, Ράστεμ Ουμέροφ και στην διάρκεια της συζήτησης έγινε αναφορά και στο περιστατικό με το ουκρανικό drone ανοιχτά της Λευκάδας.

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Οι γνωστοί Ρώσοι φαρσέρ Vovan & Lexus προσποιήθηκαν τους Ουκρανούς αξιωματούχους και δημοσίευσαν σε βίντεο την τηλεδιάσκεψη που είχαν με τον κ. Ντόκο.

Από την πλευρά του, ο Θάνος Ντόκος εκφράζει την ανησυχία του για τις συνέπειες που θα είχε ένα νέο περιστατικό σε ελληνικά ύδατα, ιδιαίτερα κατά τη θερινή τουριστική περίοδο.

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Σε άλλο σημείο της συνομιλίας, ο κ. Ντόκος λέει ακόμα ότι η Ελλάδα πηγαίνει σε εκλογές μέσα στους επόμενους μήνες και ότι ένα τέτοιο περιστατικό θα δημιουργούσε «πολύ σημαντικά προβλήματα» για την ελληνική κυβέρνηση.