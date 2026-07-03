Κώστας Τσουκαλάς: Άνθρακες ο θησαυρός των 2.000 κωδικών – Η κυβέρνηση επιλέγει συνειδητά την αδιαφάνεια

Τη δική του απάντηση για τους 2.000 κωδικούς προϊόντων για μειωμένες τιμές στο ράφι έστειλε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς.

«Ο Υπουργός Ανάπτυξης επέλεξε να κρυφτεί πίσω από την ανακοίνωση της Ανεξάρτης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή που ο ίδιος σύστησε, εξαίροντας από τη συμμετοχή σε αυτήν τους παραγωγούς και τους καταναλωτές. Οι πολίτες βγάζουν τα συμπεράσματα τους.

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Άνθρακες ο θησαυρός των 2.000 κωδικών. Η κυβέρνηση επιλέγει συνειδητά την αδιαφάνεια», ανέφερε ο Κώστας Τσουκαλάς.