Επίσημα στον Ολυμπιακό ο Πάμπλο Μαφέο

Την δεύτερη καλοκαιρινή μεταγραφή ολοκλήρωσε ο Ολυμπιακός καθώς ο Πάμπλο Μαφέο (Pablo Maffeo) ντύθηκε επίσημα στα “ερυθρόλευκα” το μεσημέρι της Παρασκευής (19/6).

Ο παίκτης έφτασε την Τετάρτη (17/6) στην Ελλάδα, πέρασε από ιατρικές εξετάσεις και σήμερα υπέγραψε το συμβόλαιο του το οποίο θα έχει διάρκεια για 3+1 χρόνια. Ο Αργεντίνος ακραίος μπακ παρουσιάστηκε από την ομάδα του Πειραιά και έγινε η δεύτερη μεταγραφή του καλοκαιριού μετά τον Κώστα Φορτούνη.

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Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός για τον Πάμπλο Μαφέο (Pablo Maffeo):

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του 28χρονου Αργεντινού δεξιού μπακ, Πάμπλο Μαφέο. Γεννημένος στις 12 Ιουλίου 1997, στο Sant Joan Despí της Βαρκελώνης, από το 2021 αγωνιζόταν στη Mallorca, με την οποία έκανε 160 συμμετοχές (5 γκολ και 15 ασίστ).

Στο παρελθόν αγωνίστηκε σε Girona, SD Huesca, Stuttgart και Manchester City. Ο νέος ακραίος αμυντικός της ομάδας μας προέρχεται από γεμάτη σεζόν στη La Liga με τη Mallorca (31 ματς), ενώ συνολικά στην κορυφαία κατηγορία του ισπανικού ποδοσφαίρου έχει πραγματοποιήσει 211 συμμετοχές.

Πάμπλο, καλώς όρισες στην οικογένεια του Θρύλου!»