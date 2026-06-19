Φρίκη στην Γερμανία: Άγνωστοι απήγαγαν και σκότωσαν βρέφος τριών μηνών

Φρίκη επικρατεί στην Γερμανία, καθώς άγνωστοι απήγαγαν και σκότωσαν βρέφος τριών μηνών κοντά στην Στουτγκάρδη.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την welt.de οι Αρχές εντόπισαν την σορό του βρέφους καθώς το αναζητούσαν στο Ρένινγκεν κοντά στη Στουτγάρδη. Σύμφωνα με την αστυνομία, το τριών μηνών αγοράκι αγνοούνταν λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Πέμπτης.

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Σύμφωνα με την αστυνομία, το παιδί εθεάθη τελευταία φορά σε καρότσι και ήταν χωρίς επίβλεψη, με την μητέρα του να μεταφέρει τα ψώνια στο σπίτι της και κάποιος απήγαγε το μωρό.

«Το παιδί έμεινε χωρίς επίβλεψη για λίγο. Το σήκωσε από το καρότσι ένας άγνωστος και το πήρε μακριά», δήλωσε στην Bild ο εκπρόσωπος της αστυνομίας του Λούντβιχσμπουργκ, Στέφεν Γκραμπενστάιν.

Στην έρευνα για τον εντοπισμό του βρέφους, η αστυνομία ανέπτυξε 50 αστυνομικούς, 40 σκυλιά έρευνας από τον Γερμανικό Ερυθρό Σταυρό, ελικόπτερα και drones με θερμικές κάμερες απεικόνισης, καθώς και σκύλους έρευνας πτωμάτων.

Υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, όπως ο Γερμανικός Ερυθρός Σταυρός (DRK), συγκεντρώθηκαν το πρωί σε ένα πάρκινγκ κοντά σε ένα σούπερ μάρκετ για να παράσχουν υποστήριξη. Επίσης, αναπτύχθηκαν δυνάμεις των ΜΑΤ.