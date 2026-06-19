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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Νικόλα Μιλουτίνοφ: Έκανε χειρουργική επέμβαση στο αριστερό μετατάρσιο

Υποβλήθηκε σε χειρουργείο αφαίρεσης υλικών οστεοσύνθεσης στο αριστερό πόδι

Νικόλα Μιλουτίνοφ: Έκανε χειρουργική επέμβαση στο αριστερό μετατάρσιο
KLODIAN LATO / EUROKINISSI
Αλέξανδρος Τσάκος

Ο Νικόλα Μιλουτίνοφ ολοκλήρωσε την σεζόν με τον Ολυμπιακό ετοιμάζοντας το έδαφος για την επόμενη διορθώνοντας ένα πρόβλημα που τον ταλαιπωρούσε όλη την χρονιά.

Αντιμετωπίζοντας ένα πρόβλημα και κατά τη διάρκεια της σεζόν, ο Νίκολα Μιλουτίνοφ αναγκάστηκε να περάσει την πόρτα του χειρουργείου και υποβλήθηκε σε επέμβαση αφαίρεσης υλικών οστεοσύνθεσης ΑΡ μεταταρσίου, στο αριστερό του πόδι.

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Ο Σέρβος σέντερ δεν θα χρειαστεί να μείνει πάντως στο νοσοκομείο και θα ξεκινήσει άμεσα αποθεραπεία.

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