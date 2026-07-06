Μουντιάλ 2026: Το παρασκήνιο της παρέμβασης Τραμπ για την «κόκκινη» στον Μπαλογκάν – Το τηλεφώνημα στον Ινφαντίνο και οι αντιδράσεις

Στο επίκεντρο μιας πρωτοφανούς διεθνούς αντιπαράθεσης, που θολώνει τα όρια μεταξύ πολιτικής επιρροής και αθλητικής δικαιοσύνης, βρίσκεται η FIFA.

Αφορμή αποτελεί η επιβεβαιωμένη παρέμβαση του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προς τον επικεφαλής της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, Τζάνι Ινφαντίνο, με σκοπό την άρση της τιμωρίας του Αμερικανού διεθνούς επιθετικού, Φόλαριν Μπαλογκάν.

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Ο πρώτος σκόρερ της εθνικής ομάδας των ΗΠΑ είχε αποβληθεί με απευθείας κόκκινη κάρτα (κατόπιν εξέτασης VAR) κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη (2-0) για τη φάση των «32» του Μουντιάλ.

Αν και η ποινή επέσυρε αυτόματο αποκλεισμό μίας αγωνιστικής, γεγονός που θα τον έθετε εκτός από το κρίσιμο νοκ-άουτ παιχνίδι κόντρα στο Βέλγιο, η FIFA προχώρησε σε μια αμφιλεγόμενη κίνηση.

Πιο συγκεκριμένα, διατήρησε την κάρτα, αλλά ανέστειλε την εκτέλεση της ποινής με μονοετή περίοδο δοκιμασίας, ανάβοντας το «πράσινο φως» για τη συμμετοχή του παίκτη.

Το παρασκήνιο και οι επαφές του Λευκού Οίκου

Σύμφωνα με αποκαλύψεις της Wall Street Journal, η αμερικανική κυβέρνηση κινητοποιήθηκε αστραπιαία αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα στη Σάντα Κλάρα.

Η ιστορική πρόκριση της ομάδας πέρασε σε δεύτερη μοίρα, καθώς το ενδεχόμενο απουσίας του Μπαλογκάν από τη φάση των «16» προκάλεσε συναγερμό στην Ουάσινγκτον.

Συντονιστικό ρόλο ανέλαβαν ο υπουργός Εμπορίου, Χάουαρντ Λάτνικ, και ο Άντριου Τζουλιάνι, εκτελεστικός διευθυντής της ειδικής ομάδας εργασίας του Λευκού Οίκου για το Παγκόσμιο Κύπελλο.

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Οι δύο αξιωματούχοι, σε ανοιχτή γραμμή με τον Ντόναλντ Τραμπ, επιστράτευσαν νομικούς συμβούλους προκειμένου να θεμελιώσουν μια στρατηγική αμφισβήτησης της αποβολής.

Ακολούθησε η προσωπική παρέμβαση του Αμερικανού προέδρου προς τον Τζάνι Ινφαντίνο, με τον οποίο διατηρεί στενούς δεσμούς, μεταφέροντας το αίτημα για επανεξέταση της «άδικης», κατά τον ίδιο, απόφασης.

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Η παραδοχή Τραμπ από το Οβαλ Γραφείο

Σε δηλώσεις του από το Οβάλ Γραφείο, ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε την επικοινωνία, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι περιορίστηκε στο να ζητήσει μια νέα αξιολόγηση της φάσης, χωρίς να ασκήσει άμεση πίεση για το περιεχόμενο της απόφασης.

Παράλληλα, εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη στάση της FIFA, χαρακτηρίζοντας την τελική έκβαση «εξαιρετική» και προσθέτοντας πως ο ποδοσφαιριστής —ο οποίος μετρά ήδη τρία γκολ στη διοργάνωση— δεν άξιζε να στερηθεί έναν τόσο κρίσιμο αγώνα.

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Παρά τις εξηγήσεις, η χρονική σύμπτωση της απόφασης με το προεδρικό τηλεφώνημα πυροδότησε έντονες αμφιβολίες για την αμεροληψία των πειθαρχικών οργάνων της FIFA.

Μέτωπο UEFA και Βελγίου κατά της απόφασης

Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση της UEFA, η οποία εξαπέλυσε δριμύτατη επίθεση στη FIFA.

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Με μια σκληρή ανακοίνωση, η ευρωπαϊκή συνομοσπονδία έκανε λόγο για «παραβίαση κόκκινης γραμμής», χαρακτηρίζοντας την αναστολή της ποινής πρωτοφανή και παντελώς αδικαιολόγητη.

Η UEFA υπενθύμισε ότι ο αποκλεισμός μίας αγωνιστικής για απευθείας κόκκινη κάρτα είναι υποχρεωτικός, τονίζοντας ότι τέτοιες εξαιρέσεις πλήττουν την αρχή της ίσης μεταχείρισης και κλονίζουν την αξιοπιστία και την ακεραιότητα του αθλήματος.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία του Βελγίου (RBFA). Δηλώνοντας αιφνιδιασμένη, αμφισβήτησε επίσημα το δικαίωμα συμμετοχής του Μπαλογκάν, καταγγέλλοντας έλλειψη ενημέρωσης και επαρκούς αιτιολόγησης από την πλευρά της FIFA.

Οι Βέλγοι ξεκαθάρισαν πως θα εξαντλήσουν κάθε νόμιμο μέσο για την προάσπιση της ισονομίας, ανεξάρτητα από το τελικό σκορ της αναμέτρησης.

Αντιδράσεις στον κόσμο του ποδοσφαίρου

Ο Τόμας Τούχελ εξέφρασε τον προβληματισμό του για τα κριτήρια και τα πρόσωπα που θα μπορούν στο εξής να ανατρέπουν ανάλογες ποινές.

Ο Σεπ Μπλάτερ (πρώην πρόεδρος FIFA) υπογράμμισε με νόημα ότι οι αποφάσεις για τις κόκκινες κάρτες πρέπει να λαμβάνονται αποκλειστικά από ανεξάρτητα θεσμικά όργανα βάσει των κανονισμών, και όχι μέσω πολιτικών παρεμβάσεων.

Ένα επικίνδυνο θεσμικό προηγούμενο

Ενώ σε αγωνιστικό επίπεδο η παρουσία του Μπαλογκάν ισχυροποιεί σημαντικά την εθνική ομάδα των ΗΠΑ, σε θεσμικό επίπεδο η υπόθεση αφήνει βαριά σκιά.

Το διακύβευμα δεν εντοπίζεται πλέον στην ορθότητα της φάσης, αλλά στο ανώτατο επίπεδο της ποδοσφαιρικής διακυβέρνησης.

Το γεγονός ότι η FIFA, η οποία διακηρύσσει διαχρονικά το αυτοδιοίκητο του ποδοσφαίρου μακριά από κρατικές παρεμβάσεις, απέφυγε να δώσει σαφείς απαντήσεις για την επιρροή του Λευκού Οίκου, δημιουργεί ένα σκιώδες προηγούμενο που απειλεί να επισκιάσει το υπόλοιπο της διοργάνωσης.