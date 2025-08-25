Super League: Ο Λεβαδειακός γύρισε το ματς και νίκησε την Κηφισιά με 3-2

Ανατροπή κατάφερε να κάνει ο Λεβαδειακός και να κερδίσει με 3-2 την Κηφισιά, στην επιστροφή της ομάδας των Βορείων προαστίων στη Super League.

Σημειώνεται ότι το παιχνίδι τελείωσαν 10 ποδοσφαιριστές διότι απεβλήθηκε ο Τσιμπόλα με κόκκινη για αντιαθλητικό μαρκάρισμα.

Το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής στη Super League έκλεισε με τρομερό τρόπο, καθώς η αναμέτρηση Λεβαδειακός – Κηφισιά είχε πέντε γκολ, δυο πέναλτι, μια κόκκινη και αμείωτο ρυθμό μέχρι το τελευταίο λεπτό.

Οι φιλοξενούμενοι με τον Σεμπάστιαν Λέτο να κάνει το ντεμπούτο του ως προπονητής στην Super League προηγήθηκαν στο 17΄με τον Ανδρέα Τετέι να σκοράρει με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι. Οκτώ λεπτά αργότερα ο Πομπό με όμορφο γκολ διπλασίασε τα τέρματα της Κηφισιάς, η οποία έκανε ένα ιδανικό ξεκίνημα στην αναμέτρηση.

Ωστόσο, ο Λεβαδειακός ισοφάρισε πριν την συμπλήρωση του πρώτου 45λεπτου, όταν ο Λαγιούς στο 35′ και ο Όζμπολτ στο 39΄ πέτυχαν γκολ για την ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου, η οποία παρά το την κακή αρχή στον αγώνα κατάφερε να επανέλθει γρήγορα.

Στο δεύτερο μέρος ο Λεβαδειακός ήταν πιο απειλητικός από την Κηφισιά και κατάφερε να φτάσει στη μεγάλη ανατροπή όταν στο 67΄ο Όζμπολτ μετά από λάθος στην άμυνα των φιλοξενούμενων σκόραρε το δεύτερο προσωπικό του γκολ στην αναμέτρηση για να δώσει το προβάδισμα στους Βοιωτούς.

Παρά τη προσπάθεια της Κηφισιάς για ισοφάριση κάτι τέτοιο δεν έγινε ποτέ, με τον Λεβαδειακό μάλιστα να ολοκληρώνει το παιχνίδι με παίκτη λιγότερο καθώς στο 82΄ ο Τσιμπόλα ο οποίος είχε περάσει ως αλλαγή εννέα λεπτά νωρίτερα αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα για σκληρό μαρκάρισμα.