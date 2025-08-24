ΠΑΟΚ – ΑΕΛ 1-0: Νίκη στην πρεμιέρα και βλέπει… Ριέκα

Με νίκη ξεκίνησε ο ΠΑΟΚ στο νέο πρωτάθλημα, επικρατώντας της ΑΕΛ με 1-0 στην Τούμπα, στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής.

Η ομάδα του Λουτσέσκου είχε την πρώτη ευκαιρία μόλις στο 6’, όταν ο Τσάλοφ έδωσε στον Ζίβκοβιτς, αλλά ο Μελίσσας απέκρουσε. Ένα λεπτό αργότερα, η ΑΕΛ απάντησε με τον Μούργο, όμως ο Παβλένκα κράτησε το μηδέν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο 23’ ο ΠΑΟΚ είχε διπλή ευκαιρία με Κωνσταντέλια και Ζίβκοβιτς, αλλά η μπάλα δεν κατέληξε στα δίχτυα. Το γκολ ήρθε στις αρχές του δευτέρου ημιχρόνου (47’), όταν ο Ζίβκοβιτς έκλεψε τη μπάλα, γύρισε στον Ντεσπόντοφ και ο Βούλγαρος επιθετικός έγραψε το 1-0.

Στο 74’ ο Γιακουμάκης είχε διπλή ευκαιρία να διευρύνει το σκορ, αλλά πρώτα ο Μελίσσας απέκρουσε και στη συνέχεια το πλασέ πέρασε άουτ. Η ΑΕΛ απείλησε με τον Μούργο στο 75’ και ο Καμαρά στο 86’, αλλά το αποτέλεσμα παρέμεινε 1-0.

Ενδεκάδες:

ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Σάστρε, Λόβρεν, Μιχαηλίδης, Τέιλορ, Μεϊτέ, Οζντόεβ (77′ Καμαρά), Χατσίδης (46′ Ντεσπόντοφ), Κωνσταντέλιας (85′ Ιβανούσετς), Ζίβκοβιτς (77′ Τάισον), Τσάλοβ (69′ Γιακουμάκης)

ΑΕΛ: Μελίσσας, Δεληγιαννίδης, Κοσσόνου (22′ Κοβάσεβιτς), Παντελάκης, Τσάκλα, Στάικος (72′ Πασάς), Πέρες, Ατανάσοβ (80′ Σουρλής), Τούπτα, Γιούσης, Μούργος (80′ Χατζηστραβός)

Την επόμενη αγωνιστική, ο ΠΑΟΚ στρέφει την προσοχή του στην αναμέτρηση με τη Ριέκα για το Conference League.