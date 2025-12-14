Super League: «Μάχη» Ολυμπιακού και ΑΕΚ για την κορυφή, έχασε έδαφος ο ΠΑΟΚ – Η βαθμολογία

Συνεχίζεται η μάχη ανάμεσα σε Ολυμπιακό, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ για την κατάκτηση του πρωταθλήματος της Super League μετά τους αγώνες της Κυριακής 14/12.

Άρης και Ολυμπιακός έμειναν στο 0-0 στο «Κλεάνθης Βικελίδης», σε αναμέτρηση για τη 14η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League, σε ένα ντέρμπι που τα είχε όλα εκτός από την πεμπτουσία του ποδοσφαίρου – το γκολ. Οι δυο ομάδες είχαν αρκετές ευκαιρίες για να σκοράρουν, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, εκεί όπου καταγράφηκαν και οι αποβολές των Ντάνι Γκαρθία (με δεύτερη κίτρινη στο 51’) και Νοά Φαντιγκά (με απευθείας κόκκινη στο 61’). Μανόλο Χιμένεθ και Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ προσπάθησαν να αλλάξουν τη ροή του αγώνα στο τελευταίο ημίωρο, χωρίς ωστόσο να φύγει νικητής ένας εκ των δύο.

Πραγματοποιώντας μια μεστή εμφάνιση, ίσως την καλύτερη φετινή, ο Ατρόμητος επιβλήθηκε με 2-0 του ΠΑΟΚ στο Περιστέρι, ξεκινώντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις υποχρεώσεις του στον Β’ Γύρο του πρωταθλήματος της Super League. Οι Περιστεριώτες προηγήθηκαν με την κεφαλιά του Δημήτρη Σταυρόπουλου (17’), άντεξαν στην πίεση των φιλοξενούμενων και, εκμεταλλευόμενοι την κούραση που έβγαλαν από τα συνεχόμενα παιχνίδια, έφτασαν και σε δεύτερο γκολ με το πέναλτι του Τομ φαν Βέερτ (90’+6’).

Με απόλυτο πρωταγωνιστή τον μέχρι πρότινος «ξεχασμένο» στον πάγκο Ρόμπερτ Λιούμπισιτς, σκόρερ δύο τερμάτων και δημιουργό άλλων τόσων, η ΑΕΚ επιβεβαίωσε σε άλλο ένα παιχνίδι την περίοδο λαμπρής φόρμας που διανύει, περνώντας επιβλητικά άνεση από το Αγρίνιο απέναντι στον Παναιτωλικό για τη 14η αγωνιστική στο πρωτάθλημα της Σούπερ Λίγκας. Με δύο γκολ στο πρώτο ημίχρονο κι άλλα τρία στο δεύτερο, τα δύο από τον Κροάτη που έκανε παιχνίδι καριέρας, η Ένωση «σκόρπισε» τους γηπεδούχους με 5-0 και συνεχίζει να απολαμβάνει τον αέρα στις υψηλότερες θέσεις της εφετινής διοργάνωσης.

Τα αποτελέσματα της 14ης αγωνιστικής:

Λεβαδειακός – ΑΕΛ Novibet 3-0

ΟΦΗ – Πανσερραϊκός 3-0

Κηφισιά – Asteras AKTOR 0-0

Παναιτωλικός – ΑΕΚ 0-5

Ατρόμητος – ΠΑΟΚ 2-0

Άρης – Ολυμπιακός 0-0

Παναθηναϊκός – Βόλος 2-1

H βαθμολογία

Το πρόγραμμα της 15ης αγωνιστικής

Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025

16:00: Αστέρας Τρίπολης ΑΚΤΩΡ – Άρης

18:00: Βόλος ΝΠΣ – Παναιτωλικός

20:30: Ολυμπιακός – Κηφισιά

Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025

17:30: ΑΕΛ Novibet – Ατρόμητος

19:30: ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός

21:00: ΑΕΚ – ΟΦΗ

Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

18:00: Πανσερραϊκός – Λεβαδειακός