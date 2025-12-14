Άρης – Ολυμπιακός 0-0: Μοιρασιά στο ντέρμπι με δυο αποβολές

Άρης και Ολυμπιακός έμειναν στο 0-0 για την 14η αγωνιστική της Super League το βράδυ της Κυριακής 14/11 στη Θεσσαλονίκη.

Με αυτό το αποτέλεσμα ο Ολυμπιακός έφτασε τους 35 βαθμούς όντας στο +1 από τη δεύτερη ΑΕΚ που έχει 34 βαθμούς και στο +3 από τον τρίτο ΠΑΟΚ. Αντίθετα, ο Άρης έφτασε τους 17 βαθμούς όντας στην 7η θέση.

Οι δυο ομάδες ολοκλήρωσαν τον αγώνα με δέκα παίκτες καθώς για τον Ολυμπιακό αποβλήθηκε ο Ντάνι Γκαρσία με δεύτερη κίτρινη κάρτα στο 51ο λεπτό, ενώ για τον Άρη αποβλήθηκε ο Φαντιγκά στο 61ο λεπτό.