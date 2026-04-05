Super League: Η βαθμολογία των playoff 1-4 – Βήμα τίτλου για την ΑΕΚ, έχασαν έδαφος Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ

Μεγάλη βραδιά για την ΑΕΚ στο “Γ. Καραϊσκάκης” καθώς πήρε το τρίποντο-τίτλου επικρατώντας του Ολυμπιακού με 0-1.

Ο Κοϊτά έκρινε την αναμέτρηση με το γκολ που πέτυχε στο 5′ και έδωσε μεγάλο προβάδισμα στην ΑΕΚ για τον φετινό τίτλο της Super League. Ο Ολυμπιακός βρέθηκε πολύ κοντά στην ισοφάριση στο τελευταίο λεπτό του αγώνα, όμως το γκολ που πέτυχε ο Γιαζίτσι ακυρώθηκε σωστά για οφσάιντ.

ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός έμειναν στο μηδέν στην Τούμπα και αυτό δεν έδωσε την ευκαιρία στους Θεσσαλονικείς να μείνουν κοντά στην πρωτοπόρο Ένωση.

Τα αποτελέσματα της 1ης αγωνιστικής των πλέι οφ (1-4)

ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 0-0

Ολυμπιακός – ΑΕΚ 0-1

Η βαθμολογία των πλέι οφ (1-4)

AEK 63

ΠΑΟΚ 58

Ολυμπιακός 58

Παναθηναϊκός 50

Το υπόλοιπο πρόγραμμα των Playoffs

2η αγωνιστική (Κυριακή 19 Απριλίου)

ΑΕΚ – ΠΑΟΚ (6μμ)

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός (9μμ)

3η αγωνιστική (Κυριακή 3 Μαϊου)

ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός (7μμ)

Παναθηναϊκός – ΑΕΚ (9μμ)

4η αγωνιστική (Κυριακή 10 Μαϊου)

ΑΕΚ – Παναθηναϊκός (7.30μμ)

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ (7.30μμ)

5η αγωνιστική (Τετάρτη 13 Μαϊου)

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός (7.30μμ)

ΠΑΟΚ – ΑΕΚ (7.30μμ)

6η αγωνιστική (Κυριακή 17 Μαϊου)

ΑΕΚ – Ολυμπιακός (7.30μμ)

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ (7.30μμ)