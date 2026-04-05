Ολυμπιακός – ΑΕΚ 0-1: Η ανώτερη Ένωση έκανε βήμα τίτλου απέναντι στους “άοσμους” ερυθρόλευκους – Το VAR ακύρωσε γκολ του Γιαζίτσι στο 90+7

Η ΑΕΚ προηγήθηκε νωρίς, δεν απειλήθηκε σχεδόν καθόλου και πήρε μία σπουδαία νίκη με 0-1 στο “Γ. Καραϊσκάκης” επί του Ολυμπιακού στην 1η αγωνιστική των playoff της Super League.

Με αυτή την νίκη, η ΑΕΚ αύξησε την διαφορά στους 5 βαθμούς από ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό και έκανε σημαντικό βήμα τίτλου. Ο Κοϊτά άνοιξε το σκορ νωρίς μετά από υποδειγματική αντεπίθεση στο μόνο σουτ που βρήκε εστία σε όλο το παιχνίδι και για τις δύο ομάδες.

Ο Περέιρα έψαξε τον Γιόβιτς στην περιοχή του Τζολάκη, όμως ο Ντάνι Γκαρθία έβαλε την κόντρα. Η μπάλα στρώθηκε στον Κοϊτά κι ο Μαυριτανός εκτέλεσε σωστά δίνοντας προβάδισμα στην Ένωση.

Η ΑΕΚ αμύνθηκε αποτελεσματικά, ενώ ο Ολυμπιακός δεν μπόρεσε να γίνει απειλητικός ούτε στο δεύτερο μέρος χάνοντας την μεγαλύτερη του ευκαιρία νωρίς στο πρώτο ημίχρονο με το Ελ Κάαμπι.

Στην τελευταία φάση του αγώνα οι ερυθρόλευκοι πέτυχαν γκολ με τον Γιαζίτσι, ωστόσο μέσω VAR ακυρώθηκε για οφσάιντ στον Πιρόλα, καθώς θεωρήθηκε ότι επηρεάζει τη φάση.

Η Ένωση αύξησε τη διαφορά στους πέντε βαθμούς τόσο από τον Ολυμπιακό, όσο και από τον ΠΑΟΚ που νωρίτερα κόλλησε στο μηδέν με τον Παναθηναϊκό.

Ο Ολυμπιακός την επόμενη αγωνιστική αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο, ενώ η ΑΕΚ τον ΠΑΟΚ στην Allwyn Arena.