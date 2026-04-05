ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 0-0: Η “πράσινη” άμυνα σταμάτησε τον Δικέφαλο

Σε ένα κλειστό ματς, ο ΠΑΟΚ έμεινε στο 0-0 με τον Παναθηναϊκό στη Τούμπα το απόγευμα της Κυριακής (5/4) στον αγώνα που άνοιξε την αυλαία των playoff 1-4 της Super League.

Το πρώτο ημίχρονο κύλησε χωρίς κανένα σουτ να βρίσκει στόχο ούτε από το “τριφύλλι” ούτε από τον “Δικέφαλο” σε ένα 45λεπτο που θα ξεχαστεί γρήγορα. Στο δεύτερο μέρος, ο ρυθμός ανέβηκε ο ΠΑΟΚ έχασε την καλύτερη ευκαιρία του με τον Γερεμέγεφ, όμως ο Παναθηναϊκός στάθηκε καλύτερα και απείλησε έχοντας πέντε τελικές στην εστία.

Η πρώτη ευκαιρία για τον Δικέφαλο ήρθε στο 8ο λεπτό με την κεφαλιά του Μπάμπα από το ύψος της μικρής περιοχής που έφυγε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι, έπειτα από εκτέλεση φάουλ του Χατσίδη, με τη συνέχεια να βρίσκει όμως τους παίκτες του Ραζβάν Λουτσέσκου να έχουν μεν περισσότερη ώρα τη μπάλα στα πόδια τους (58%-42% ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος) αλλά στο μεγαλύτερο διάστημα να μην έχουν κάποιο ξεκάθαρο πλάνο για το πώς θα γίνουν απειλητικοί για την εστία του Λαφόν.

Μετά από το άνοστο, άνευρο και άοσμο πρώτο μέρος, οι δύο ομάδες μπήκαν πολύ πιο δυναμικά και επιθετικά στο δεύτερο και αμφότερες είχαν μία πολύ μεγάλη ευκαιρία για να ανοίξουν το σκορ στο πρώτο τέταρτο.

Στο 48ο λεπτό ο Κωνσταντέλιας έκανε εκπληκτική κούρσα κατά μέτωπο πίσω από τη σέντρα και την κατάλληλη στιγμή έστρωσε στον Γερεμέγεφ αλλά ο Λαφόν απέκρουσε το δεξί σουτ του Σουηδού φορ στο μεταξύ τους τετ α τετ ενώ στο 56′ άγγιξε το γκολ ο Παναθηναϊκός, με το συρτό αριστερό σουτ του Γεντβάι εντός περιοχής να φεύγει ελάχιστα έξω από το αριστερό δοκάρι της εστίας του Τσιφτσή.

Τα επόμενα λεπτά έλαβε χώρα ένα παιχνίδι αναμονής, νευρικότητας και αρκετών λαθών, με τους παίκτες να επιδίδονται σε αρκετές μονομαχίες αλλά τις καθαρές ευκαιρίες για γκολ να απουσιάζουν.

ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Σάστρε (66′ Σάντσες), Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Ζαφείρης (76′ Καμαρά), Οζντόεφ, Χατσίδης, Κωνσταντέλιας, Τάισον, Γερεμέγεφ (66′ Γιακουμάκης)

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: Λαφόν, Καλάμπρια, Γεντβάι, Ίνγκασον, Ερνάντεθ, Τσιριβέγια (88′ Τσέριν), Μπακασέτας (75′ Ρενάτο Σάντσες), Κυριακόπουλος, Πελίστρι (64′ Ζαρουρί), Τεττέη (75′ Σβιντέρσκι), Ταμπόρδα (75′ Αντίνο)