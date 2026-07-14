Φωτιά στο Σισμανόγλειο: Προφυλακιστέος ο 74χρονος κατηγορούμενος για εμπρησμό μετά την απολογία του

Στην φυλακή οδηγήθηκε ο 74χρονος μετά την απολογία του για την φωτιά στο Σισμανόγλειο που ξέσπασε σε θάλαμο του νοσοκομείου τα ξημερώματα της περασμένης Πέμπτης (9/7).

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 74χρονος υποστήριξε πως άφησε το τσιγάρο στα σεντόνια του κρεβατιού του και άρπαξε φωτιά. Ο 76χρονος νοσηλευόταν στον θάλαμο από τον οποίο ξεκίνησε η πυρκαγιά και φέρεται να ομολόγησε την πράξη του, δηλώνοντας προανακριτικά μετανιωμένος για τον εμπρησμό.

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Ακολούθησαν σκηνές πανικού, ενώ κατά την διάρκεια της εκκένωσης μια γυναίκα 83 ετών έπαθε ανακοπή και διερευνάται αν αυτό προήλθε από την φωτιά.

Υπενθυμίζεται ότι μετά το ξέσπασμα της πυρκαγιάς ο ηλικιωμένος έφυγε από το νοσοκομείο και κατευθύνθηκε προς το σπίτι του στην Νέα Φιλαδέλφεια. Τελικά εντοπίστηκε από στελέχη της ομάδας ΔΙΑΣ και συνελήφθη. Αρχικά ο κατηγορούμενος φέρεται να είχε ισχυριστεί ότι η πυρκαγιά εκδηλώθηκε κατά λάθος τη στιγμή που κάπνιζε ένα τσιγάρο, στη συνέχεια όμως άλλαξε την κατάθεσή του και παραδέχθηκε ότι έβαλε τη φωτιά επίτηδες.

Η ανακρίτρια έχει ζητήσει τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης στον 76χρονο που κατηγορείται για εμπρησμό από πρόθεση και διακεκριμένη φθορά.

Υπενθυμίζεται ότι ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ανέφερε ότι ζητά την παραδειγματική τιμωρία του ηλικιωμένου που έβαλε φωτιά στο Σισμανόγλειο ενώ όπως τόνισε θα κινηθούν νομικά για να ζητήσουν αποζημίωση για τα όσα προκλήθηκαν από τη φωτιά.