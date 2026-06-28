Σοκαριστική υπόθεση στη Φθιώτιδα: 65χρονος κατηγορείται για αποπλάνηση 12χρονου

Σοκαριστική υπόθεση ξεσκέπασαν οι Αρχές στην Φθιώτιδα καθώς ένας 65χρονος συνελήφθη για γενετήσιες πράξεις σε βάρος ανηλίκου που μόλις είχε συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας του.

Σύμφωνα με το Lamiareport όλα συνέβησαν στις αρχές του περασμένου μήνα σε περιοχή της Λοκρίδας όταν ο 65χρονος προσέγγισε τον ανήλικο και με το όχημα του και τον οδήγησε σε ερημικό μέρος.

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Κάπου εκεί, αφού κλείδωσε την πόρτα του οχήματος τον ανάγκασε σε γενετήσιες πράξεις για τις οποίες ο νόμος προβλέπει ακόμη και ποινή κάθειρξης.

Ο 65χρονος φαίνεται να περιφέρεται στα μέρη όπου βρισκόταν ο ανήλικος μαζί με άλλα παιδιά, ενώ το ίδιο βράδυ του είπε πως θα τον γυρίσει σπίτι του.

Ο 65χρονος οδηγήθηκε την Παρασκευή 26 Ιουνίου στον Ανακριτή για κύρια ανάκριση και πήρε προθεσμία να απολογηθεί τη Δευτέρα 29 Ιουνίου.