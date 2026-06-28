Τραγωδία στην Κύπρο: Δύο παιδιά βρέθηκαν νεκρά μέσα σε αυτοκίνητο

Ανείπωτη τραγωδία εκτυλίχθηκε στην Κύπρο όταν δυο παιδιά βρέθηκαν νεκρά μέσα σε αυτοκίνητο έξω από την κατοικία τους.

Συγκεκριμένα, τα δυο παιδιά ηλικίας 8 και 10 ετών βρέθηκαν το απόγευμα της Κυριακής 28/6 στην περιοχή Ξυλοφάγου σε σταθμευμένο όχημα έξω από κατοικία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Tα δύο ανήλικα ήταν μέλη οικογένειας βουλγαρικής καταγωγής σύμφωνα με το Sigmalive, ενώ η Αστυνομία των Βρετανικών Βάσεων προχώρησαν στη σύλληψη του πατέρα και της μητριάς των δύο παιδιών για φερόμενη αμέλεια που ενδέχεται να συνδέεται με τον θάνατο των ανήλικων παιδιών.

«Είναι ένα τραγικό συμβάν που συνέβη στην κοινότητά μας πως δύο αδελφάκια από τη Βουλγαρία ήρθαν να επισκεφθούν τον πατέρα τους για διακοπές. Εκείνο που πληροφορηθήκαμε είναι πως ο πατέρας το πρωί πήγε στη δουλειά και το ίδιο και η σύντροφός του, κι εκείνη στο μεροκάματο, με αποτέλεσμα τα παιδάκια να μπουν στο αυτοκίνητο και να κλειδωθούν μέσα» ανέφερε μιλώντας στο philenews o κοινοτάρχης Ξυλοφάγου Γιώργος Ιουλιανός.