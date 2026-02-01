Στίχοι του ΛΕΞ σε πανό στο ΑΕΚ – Ολυμπιακός για τα θύματα της Βιολάντα

Για την 19η αγωνιστική της Super League η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό στην Allwyn Arena και οι οπαδοί της έφτιαξαν ένα πανό για να τιμήσουν τις πέντε γυναίκες που έχασαν τη ζωή τους από την έκρηξη στο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα.

Ειδικότερα, στην θύρα 24 υπάρχει ένα πανό που γράφει: «Αυτό είναι για όλους τους γονείς που κάνουνε τα μαγικά τους και καταφέρουν να παρέχουν στα παιδία τους, ας μη δέχονται ποτέ πως για να βγάλουν τα λεφτά τους κινδυνεύουν να πεθάνουν με τα ρούχα της δουλειάς τους».