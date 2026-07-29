Ινφαντίνο: Επιστολή με απειλές στις ομοσπονδίες για την πώληση του Μουντιάλ – “Ψηφίστε θετικά ή τα έσοδα θα είναι λιγότερα”

Ο Τζιάνι Ινφαντίνο δεν φαίνεται να κάνει πίσω στην θέληση του να παραχωρήσει μέρος των δικαιωμάτων των διοργανώσεων της FIFA σε ιδιώτες και επενδυτικά fund. Μάλιστα, έστειλε επιστολή στις ομοσπονδίες που αντιτίθεται στην ιδέα απειλώντας με λιγότερα έσοδα αν δεν ψηφίσουν την σχετική πρόταση.

Σύμφωνα με τους «Times» και τον δημοσιογράφο Μάρτιν Ζίγκλερ, ο πρόεδρος της FIFA έθεσε συγκεκριμένη διορία μέχρι τις 19 Σεπτεμβρίου, προκειμένου οι ομοσπονδίες να τοποθετηθούν για μία πρόταση που θα αλλάξει τα δεδομένα στο ποδόσφαιρο.

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Το πλάνο προβλέπει την παραχώρηση του 21% των δικαιωμάτων του Παγκοσμίου Κυπέλλου σε ιδιώτες επενδυτές, με επικεφαλής τον Αμερικανό επιχειρηματία Τζόσουα Κούσνερ, σε μια συμφωνία που φέρεται να αγγίζει τα 10 δισεκατομμύρια δολάρια.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται, το μήνυμα που μεταφέρεται προς τις ομοσπονδίες είναι πως η θετική ψήφος θα οδηγήσει σε σημαντικά αυξημένα έσοδα, ενώ σε περίπτωση απόρριψης του σχεδίου τα οικονομικά οφέλη θα είναι αισθητά μικρότερα. Η συγκεκριμένη προσέγγιση έχει προκαλέσει οργή, καθώς αρκετές πλευρές θεωρούν ότι ένα τόσο σημαντικό ζήτημα δεν μπορεί να τίθεται υπό καθεστώς πίεσης και χρονικού περιορισμού.

Παράλληλα, υπάρχουν ερωτήματα για το πώς και με ποια διαδικασία η FIFA μπορεί να παραχωρήσει μέρος ενός θεσμού όπως το Παγκόσμιο Κύπελλο σε ιδιωτικά κεφάλαια, με αρκετούς να εκφράζουν φόβους πως αλλάζει η παραδοσιακή μορφή διαχείρισης της διοργάνωσης.

NEW: Infantino tells countries to sign up to World Cup sell-off in 53 days for $40m each – or reject it and receive $10m. "Pure bribery" says one sources. https://t.co/TyG0j7kXH3— Martyn Ziegler (@martynziegler) July 29, 2026

Η FIFA υποστηρίζει πως η συμφωνία θα δημιουργήσει νέες πηγές εσόδων και θα επιτρέψει μεγαλύτερη οικονομική ενίσχυση των χωρών-μελών της.