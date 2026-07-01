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ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης – Επιχειρούν εναέριες δυνάμεις (Βίντεο)

Συναγερμός στην Πυροσβεστική

Φωτιά στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης – Επιχειρούν εναέριες δυνάμεις (Βίντεο)
DEBATER NEWSROOM
UPD: 19:06

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Τετάρτης 1/7 στην περιοχή Κουφάλια στην Θεσσαλονίκη σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική.

Στο σημείο επιχειρούν 14 πυροσβέστες με 7 οχήματα, ενώ η πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή ξερή βλάστηση σε ρεματιά στην περιοχή.

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Επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

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