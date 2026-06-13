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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Sold out το «T-Center» για το ντέρμπι τίτλου Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός

Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί στο ΣΕΦ

Sold out το «T-Center» για το ντέρμπι τίτλου Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός
EUROKINISSI
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Για άλλη μία φορά ο κόσμος του Παναθηναϊκού δείχνει την στήριξη του προς τον Εργκίν Αταμάν και τους παίκτες του, ενόψει του game 5 με τον Ολυμπιακό, για τους τελικούς στη GBL.

Παρόλο που η αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό θα γίνει στο ΣΕΦ, οι φίλοι του Παναθηναϊκού θα δημιουργήσουν μία ξεχωριστή ατμόσφαιρα στο Telekom Center, όπου θα προβληθεί ο ζωντανά ο αγώνας που θα κρίνει τον φετινό πρωταθλητή Ελλάδας.

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Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός αποφάσισε να ανοίξει τις πύλες του Telekom Center, δίνοντας στους φιλάθλους τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν όλοι μαζί την αναμέτρηση, με το «τριφύλλι» να ανακοινώνει το δικό του sold out. Οι εξέδρες στο «T-Center» θα είναι κατάμεστες!

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