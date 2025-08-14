Σαντιό Μανέ: Ιταλικά σενάρια μπλέκουν τον Ολυμπιακό για την απόκτησή του

Στο στόχαστρο του Ολυμπιακού φαίνεται να βρίσκεται ο Σαντιό Μανέ σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα την Πέμπτη 14/8.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ιστοσελίδα lanotiziasportiva ο Ολυμπιακός θέλει να κάνει δικό του τον Σενεγαλέζο άσο που έχει γράψει τη δική του ιστορία με τη φανέλα της Λίβερπουλ.

«Η πρώτη ομάδα που έκανε συγκεκριμένες κινήσεις ήταν ο Ολυμπιακός , αναζητώντας έναν έμπειρο και χαρισματικό παίκτη για να αντιμετωπίσει τα προκριματικά της Ευρώπης και να επαναφέρει τον σύλλογο στην κορυφή του ελληνικού ποδοσφαίρου. Η ιδέα της προσθήκης του Μανέ σε μια ήδη ταλαντούχα ομάδα ενθουσιάζει τη διοίκηση των Πειραιωτών, η οποία θα ήθελε να ολοκληρώσει τη συμφωνία πριν από την έναρξη των καλοκαιρινών φιλικών αγώνων εναντίον της Νάπολι και της Ίντερ» ανέφερε η ιστοσελίδα για να προσθέσει:

«Οι Έλληνες αξιωματούχοι έχουν ξεκινήσει άμεση επαφή με το περιβάλλον του παίκτη, προτείνοντάς του ένα διετές συμβόλαιο με οψιόν αποπληρωμής για ένα σημαντικό ποσό για τα δεδομένα του συλλόγου. Ο Μανέ, από την πλευρά του, δεν έχει κλείσει ακόμη την πόρτα: μια επιστροφή στην Ευρώπη, ίσως σε ένα ανταγωνιστικό και συναρπαστικό περιβάλλον όπως η Ελλάδα, είναι μια πραγματική πιθανότητα».