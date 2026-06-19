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Παναθηναϊκός: Κλείνει τον Ολλανδό διεθνή αμυντικό Στέφαν ντε Φράι

Έτοιμο να ολοκληρώσει την μεταγραφή του πρώην αμυντικού της Ίντερ το "τριφύλλι"

Παναθηναϊκός: Κλείνει τον Ολλανδό διεθνή αμυντικό Στέφαν ντε Φράι
EPA
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Κοντά στην ολοκλήρωση μίας σπουδαίας μεταγραφής βρίσκεται ο Παναθηναϊκός καθώς οι “πράσινοι”  προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τον Στέφαν ντε Φράι.

Ο πρώην αμυντικός της Ίντερ έμεινε ελεύθερος από την Ιταλική ομάδα μετά από μία εξαιρετική καριέρα 8 ετών, με 17 συμμετοχές την περασμένη σεζόν. Ο διεθνής Ολλανδός αμυντικός (79 συμμετοχές με τους “οράνιε”) “ψήθηκε” με την ιδέα να αγωνιστεί στην Ελλάδα και απομένουν οι λεπτομέρειες για να συμφωνήσει με τον Παναθηναϊκό.

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Ο έμπειρος αμυντικός έχει αγωνιστεί επίσης σε Φέγενορντ και Λάτσιο.

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