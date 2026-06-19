Ζέλικο Ομπράντοβιτς: “Ο Παναθηναϊκός θα τον κάνει τον πιο ακριβοπληρωμένο προπονητή στην EuroLeague” – Τι λένε σερβικά ΜΜΕ

Σε ρυθμούς Ζέλικο Ομπράντοβιτς κινούνται οι οπαδοί του Παναθηναϊκού καθώς πλέον αναμένεται η συζήτηση των δύο πλευρών για πιθανή συνεργασία και επιστροφή του θρυλικού Σέρβου προπονητή στο “πράσινο” σπίτι του.

Η Mozzart Sport μεταδίδει πως οι δύο πλευρές θα κάνουν την πρώτη ουσιαστικά τους συζήτηση μπορεί και σήμερα και πως ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος σκοπεύει να “καλύψει με χρυσάφι” τον 66χρονο προπονητή για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας. Μάλιστα, επιβεβαιώθηκε από το Eurohoops αρχικά ότι ο Σέρβος προπονητής θα φτάσει στην Αθήνα σήμερα, Παρασκευή 19 Ιουνίου 2026.

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Όπως ακούγεται, ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού είναι έτοιμος να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη. Υπάρχουν ενδείξεις ότι η συνολική αξία του τριετούς συμβολαίου που βρίσκεται τώρα στο τραπέζι θα μπορούσε να είναι σημαντικά υψηλότερη από τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Ακόμα και να είναι σημαντικά πάνω από 2 εκατ. ευρώ καθαρά ετησίως. Ωστόσο, δεν είναι ακόμη γνωστό αν οι απολαβές για το υπόλοιπο τεχνικό τιμ θα συμπεριληφθούν σε αυτό το ποσό ή αν θα είναι ξεχωριστές. Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς θα μπορούσε να γίνει ο πιο ακριβοπληρωμένος προπονητής στην Ευρώπη», γράφουν στη Σερβία το πρωί της Παρασκευής.

«Θα υπήρχε μεγάλος συμβολισμός στην τελική απόφαση να καθίσει ξανά ο Ζέλικο στον πάγκο των πράσινων. Δεν ήθελε να κερδίσει τον δέκατο ευρωπαϊκό τίτλο με την Παρτιζάν και στην Αθήνα θα είχε εξαιρετικές οικονομικές συνθήκες για να σχηματίσει μια ομάδα της επιλογής του και να κάνει την επίθεσή του όχι μόνο το δέκατο, αλλά και πολλά ακόμη τρόπαια. Στην Αθήνα, θα τον υποδεχόταν μια σχεδόν έτοιμη ομάδα, καθώς πολλοί παίκτες από την τρέχουσα σύνθεση έχουν συμβόλαιο τουλάχιστον μέχρι τον Ιούνιο του 2028. Όλη η Ευρώπη θα περιμένει με ανυπομονησία την έκβαση των μοιραίων συνομιλιών», καταλήγει η Mozzart Sport.

Να θυμίσουμε πως ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς αποχώρησε τον Νοέμβριο από την αγαπημένη του Παρτιζάν και ένας από τους βασικούς λόγους του “διαζυγίου” ήταν οι ριζικές διαφωνίες που είχε με τον πρόεδρο του συλλόγου, Οστόγια Μιχαΐλοβιτς. Οι οπαδοί προσπάθησαν να τον μεταπείσουν αλλά ο Σέρβος προπονητής επέμεινε στην απόφαση του και έμεινε ελεύθερος.

Από τότε δημοσιεύματα τον συνέδεσαν με την Μπαρτσελόνα όμως ο ίδιος διέψευσε ότι μίλησε με τον ισπανικό σύλλογο και υπογράμμισε ότι δεν γνωρίζει αν θα επιστρέψει στους πάγκους.