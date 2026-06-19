Κορωπί: Χειροπέδες σε δύο 55χρονους που είχαν κρυμμένα όπλα σε σπίτι και κατάστημα – Είχαν επιτεθεί σε υπαλλήλους συνεργείου (Εικόνα)

Συνελήφθησαν δύο 55χρονοι στο Κορωπί, την Τετάρτη (17/06), κατηγορούμενοι για -κατά περίπτωση- παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, απειλή και επικίνδυνη σωματική βλάβη.

Ειδικότερα, τις πρωινές ώρες της Τετάρτης στο Κορωπί, οι δύο συλληφθέντες, οι οποίοι είναι συγγενείς, επιτέθηκαν φραστικά και απείλησαν δύο ημεδαπούς υπαλλήλους συνεργείου εργασιών, ενώ έπειτα ο ένας από τους δύο κατηγορούμενους επιτέθηκε και χτύπησε με τη λαβή πιστολιού που έφερε μαζί του σε ένα από τα θύματα.

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Στο σημείο έσπευσε η Αστυνομία, όπου μετά από έρευνα κατάφερε να ταυτοποιήσει και να συλλάβει τους δύο δράστες την ίδια ημέρα.

Από έρευνα που πραγματοποιήθηκε τόσο στην οικία τους, όσο και στο κατάστημα που διατηρούν στην περιοχή της Παιανίας, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν οπλοπολυβόλο, πυροβόλο πιστόλι, 2 αεροβόλα όπλα και 200 μεταλλικά φυσίγγια.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.