Ροντινέι: Αποθέωσε τον Άντονι για το γκολ κόντρα στον Παναθηναϊκό

Ο Παναθηναϊκός γνώρισε την ήττα με 4-0 απέναντι στην Ρεάλ Μπέτις στον επαναληπτικό του 0-1 στην φάση των 16 του Europa League με τον Άντονι να είναι ένας από τους πρωταγωνιστές της αναμέτρησης. Ο Βραζιλιάνος επιθετικός γνώρισε την αποθέωση από τον έτερο Βραζιλιάνο και αρχηγό του Ολυμπιακού, Ροντινέϊ.

Μετά το Μπέτις – Παναθηναϊκός, ο Ροντινέι έκανε σχετική ανάρτηση στο instagram και συνεχάρη τον συμπατριώτη του, για το γκολ του στην πρόκριση της ομάδας του επί των “πρασίνων”

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

“Αδερφέ μου είσαι καταπληκτικός, σε υποστηρίζω πάντα”, έγραψε ο αρχηγός του Ολυμπιακού.