Europa League: Οι πιθανοί αντίπαλοι του ΠΑΟΚ μετά την κλήρωση του 1ου προκριματικού γύρου

Τους πιθανούς του αντιπάλους έμαθε την Τρίτη ο ΠΑΟΚ μετά την κλήρωση του 1ου προκριματικού γύρου του Europa League.

Στον 1ο προκριματικό γύρο συμμετέχουν 52 ομάδες, ενώ στο 2ο προκριματικό γύρο 98 ομάδες συνολικά (χωρισμένες σε δύο μονοπάτια), το μονοπάτι Πρωταθλητών (Champions Path): 12 ομάδες (εδώ μεταφέρονται αποκλεισμένοι από τις προκριματικές φάσεις του Champions League) και το Μονοπάτι πρωταθλήματος: 86 ομάδες (26 που προκρίθηκαν από τον 1ο γύρο του Conference + 6 αποκλεισμένοι από τον 1ο γύρο του Europa League + 54 ομάδες που ξεκινούν απευθείας).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από αυτά, τα τέσσερα τοποθετούνται στον δρόμο του ΠΑΟΚ, ενώ πλέον σχηματίζονται όλοι οι πιθανοί αντίπαλοι των «ασπρόμαυρων».

Αναλυτικά τα 6 ζευγάρια του πρώτου προκριματικού:

Ντινάμο Κιέβου (Ουκρανία) – Κλουζ (Ρουμανία)

Καραμπάγκ (Αζερμπαϊτζάν) – Βέστρι (Ισλανδία)

Χάιντουκ Σπλιτ (Κροατία) – Ζίλινα (Σλοβακία)

ΤΣΣΚΑ Σόφιας (Βουλγαρία) – Ντέρι Σίτι (Ιρλανδία)

Σέριφ Τίρασπολ (Μολδαβία) – Αλουμίνιτζ (Σλοβενία)

Βοϊβοντίνα (Σερβία) – Φερεντσβάρος (Ουγγαρία)

Οι πρώτοι αγώνες θα διεξαχθούν στις 9 Ιουλίου, ενώ οι επαναληπτικοί στις 16 Ιουλίου.

Οι πιθανοί αντίπαλοι του ΠΑΟΚ στον δεύτερο προκριματικό γύρο:

Ντινάμο Κιέβου (Ουκρανία) / Κλουζ (Ρουμανία)

Χάιντουκ Σπλιτ (Κροατία) / Ζίλινα (Σλοβακία)

ΤΣΣΚΑ Σόφιας (Βουλγαρία) / Ντέρι Σίτι (Ιρλανδία)

Σέριφ Τίρασπολ (Μολδαβία) / Αλουμίνιτζ (Σλοβενία)

Μπεσίκτας (Τουρκία)

Τβέντε (Ολλανδία)

Τρόμσο (Νορβηγία)

Σεν Γκάλεν (Ελβετία)

Χάμαρμπι (Σουηδία)

Οι ημερομηνίες:

Europa League 2026/27

1ος Προκριματικός 16 Ιουνίου 9 & 16 Ιουλίου

2ος Προκριματικός 17 Ιουνίου 23 & 30 Ιουλίου

3ος Προκριματικός 20 Ιουλίου 6&13 Αυγούστου

Play-offs 3 Αυγούστου 20&27 Αυγούστου

League Phase 28 Αυγούστου 16 Σεπτεμβρίου- 28 Ιανουαρίου 2027

Νοκ άουτ Playoffs 29 Ιανουαρίου 18&25 Φεβρουαρίου

Φάση των “16” 26 Φεβρουαρίου 11&18 Μαρτίου

Προημιτελικοί 26 Φεβρουαρίου 8&15 Απριλίου

Ημιτελικοί 26 Φεβρουαρίου 29 Απριλίου & 6 Μαΐου

Τελικός-26 Μαΐου 2027 (Φρανκφούρτη)