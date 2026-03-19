Μπέτις – Παναθηναϊκός 4-0: Διασύρθηκε στην Ισπανία και αποκλείστηκε από το Europa League

Ο Παναθηναϊκός εμφανίστηκε κατώτερος των περιστάσεων και ηττήθηκε με 4-0 από την Μπέτις για τη φάση των 16 του Europa League.

Οι «πράσινοι» που διαμαρτύρονται για τη διαιτησία δεν κατάφεραν παρότι είχαν επικρατήσει 1-0 στον πρώτο αγώνα να διατηρήσουν το προβάδισμα και γνώρισαν τον αποκλεισμό.

O Παναθηναϊκός μπήκε δυναμικά στην αναμέτρηση και έχασε την πρώτη μεγάλη ευκαιρία στο 5ο λεπτό του αγώνα όταν ο Πελίστρι βγήκε τετ α τετ με τον τερματοφύλακα της Μπέτις, ο οποίος απέκρουσε το σουτ του Ουρουγουανού. Τρία λεπτά αργότερα, η Μπέτις ήταν αυτή που άνοιξε το σκορ, όταν μετά από μακρινό σουτ του Ερνάντες, η μπάλα χτύπησε στο οριζόντιο δοκάρι, στο έδαφος και μπροστά στον Ρουιμπάλ που έκανε το 1-0.

Η Μπέτις έκανε το 2-0 στο 45+1′ μετά από μακρινό σουτ του Άμραμπατ σε μια φάση όπου ο Παναθηναϊκός διαμαρτύρεται για φάουλ στον Καλάμπρια, ενώ στο 53ο λεπτό ο Ερνάντες έκανε το 3-0. Οι Ισπανοί δεν σταμάτησαν εκεί και στο 66ο λεπτό ο Άντονι έγραψε το 4-0.

Μπέτις (Μανουέλ Πελεγκρίνι): Πάου Λόπεθ, Μπεγερίν, Μπάρτρα, Νατάν, Ροντρίγκεθ, Άντονι, Φορνάλς, Άμραμπατ, Εζαλζουλί, Κούτσο, Ρουιμπάλ.

Παναθηναϊκός (Ράφα Μπενίτεθ): Λαφόν, Ίγκανσον, Ερνάντεθ, Κάτρης, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Σάντσες, Μπακασέτας, Ταμπόρδα, Πελίστρι, Τεττέη.