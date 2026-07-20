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Φωτιά στο Κυριάκι Βοιωτίας: Υπό μερικό έλεγχο μέσα σε 20 λεπτά – Επιχείρησαν 3 ελικόπτερα

Η περιοχή της Βοιωτίας σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς

Φωτιά στο Κυριάκι Βοιωτίας: Υπό μερικό έλεγχο μέσα σε 20 λεπτά – Επιχείρησαν 3 ελικόπτερα
ΒΑΣΙΛΗΣ ΨΩΜΑΣ/EUROIKINISSI
DEBATER NEWSROOM
UPD: 12:09

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Δευτέρας (20/7) μετά από φωτιά στο Κυριάκι Βοιωτίας προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 11:00 και κινητοποίησε άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

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Κινητοποιήθηκαν 26 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της .4ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 3 ελικόπτερα. Η φωτιά σύμφωνα με τη νέα ενημέρωση των αρχών οριοθετήθηκε και τέθηκε υπό μερικό έλεγχο μέσα σε 20 λεπτά καθώς η προσπάθεια κατάσβεσης συνεχίζεται.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης ως συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος συνδράμουν υδροφόρες του δήμου Διστόμου Βοιωτίας

Η περιοχή της Βοιωτίας σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3)

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση και επεκτάθηκε σε δασική έκταση.

Στο σημείο μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς

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