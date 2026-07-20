Φωτιά στο Κυριάκι Βοιωτίας: Υπό μερικό έλεγχο μέσα σε 20 λεπτά – Επιχείρησαν 3 ελικόπτερα
Η περιοχή της Βοιωτίας σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς
Συναγερμός σήμανε το πρωί της Δευτέρας (20/7) μετά από φωτιά στο Κυριάκι Βοιωτίας προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 11:00 και κινητοποίησε άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις.
Κινητοποιήθηκαν 26 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της .4ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 3 ελικόπτερα. Η φωτιά σύμφωνα με τη νέα ενημέρωση των αρχών οριοθετήθηκε και τέθηκε υπό μερικό έλεγχο μέσα σε 20 λεπτά καθώς η προσπάθεια κατάσβεσης συνεχίζεται.
Στην επιχείρηση κατάσβεσης ως συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος συνδράμουν υδροφόρες του δήμου Διστόμου Βοιωτίας
Η περιοχή της Βοιωτίας σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3)
Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση και επεκτάθηκε σε δασική έκταση.
Στο σημείο μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς
πηγή στην Google
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