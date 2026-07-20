Ισπανία – Αργεντινή: Έκλεψε την παράσταση ο μικρός αδελφός του Λαμίν Γιαμάλ – Η τρυφερή αγκαλιά μετά τον τελικό του Μουντιάλ 2026 (βίντεο)
Τα στιγμιότυπα που έγιναν viral
Το δικό του σόου έδωσε ο μικρός αδελφός του Λαμίν Γιαμάλ μετά τον θρίαμβο της Ισπανίας επί της Αργεντινής στο τελικό του Μουντιάλ 2026 το βράδυ της Κυριακής (20/7).
Ο μικρός Κέιν, με την λήξη του τελικού έτρεξε μέσα στο γήπεδο για να αγκαλιάσει τον μεγάλο αδελφό του που μόλις είχε κατακτήσει το Μουντιάλ 2026. Ο μικρός Γιαμάλ φορούσε φανέλα της Εθνικής Ισπανίας που έγραφε πίσω το όνομά του, ενώ έδειχνε να απολαμβάνει με την ψυχή του την χαρά του αδερφού του.
Μάλιστα, φωτογραφήθηκε με τον αδερφό του κρατώντας το τρόπαιο του Μουντιάλ
πηγή στην Google
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