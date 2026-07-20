Ισπανία – Αργεντινή: Έκλεψε την παράσταση ο μικρός αδελφός του Λαμίν Γιαμάλ – Η τρυφερή αγκαλιά μετά τον τελικό του Μουντιάλ 2026 (βίντεο)

Το δικό του σόου έδωσε ο μικρός αδελφός του Λαμίν Γιαμάλ μετά τον θρίαμβο της Ισπανίας επί της Αργεντινής στο τελικό του Μουντιάλ 2026 το βράδυ της Κυριακής (20/7).

Ο μικρός Κέιν, με την λήξη του τελικού έτρεξε μέσα στο γήπεδο για να αγκαλιάσει τον μεγάλο αδελφό του που μόλις είχε κατακτήσει το Μουντιάλ 2026. Ο μικρός Γιαμάλ φορούσε φανέλα της Εθνικής Ισπανίας που έγραφε πίσω το όνομά του, ενώ έδειχνε να απολαμβάνει με την ψυχή του την χαρά του αδερφού του.

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World Cup champion Lamine Yamal with his little brother Keyne🇪🇸🏆 pic.twitter.com/E9A61Blrat— Jimmy King (@Jimmyking35) July 20, 2026