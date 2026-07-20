Τροχαίο στην Φωκίδα με 3 νεκρούς μετά από εκτροπή οχήματος

Ακόμη μία τραγωδία σημειώθηκε στην άσφαλτο, αυτή τη φορά μετά από τροχαίο στην Φωκίδα το βράδυ της Κυριακής (19/7) που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τριών ατόμων.

Τα τρία άτομα που βρίσκονταν στο όχημα κατέληξαν μετά από ανατροπή του ΙΧ σε επαρχιακό δρόμο. Σύμφωνα με το nafpaktianews.gr, το πρωί της Δευτέρας (21/07) πέθανε ο 60χρονος άνδρας που είχε μεταφερθεί βαριά τραυματισμένος στο Νοσοκομείο Άμφισσας.

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Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, ένας 35χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του, ενώ μία 55χρονη γυναίκα ανασύρθηκε νεκρή από το όχημα. Παράλληλα, ένας 60χρονος τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο της Άμφισσας για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Το πρωί της Δευτέρας (20/7), ο 60χρονος άνδρας υπέκυψε στα τραύματα του παρά τις τιτάνιες προσπάθειες των γιατρών να

Στο σημείο του δυστυχήματος επιχείρησαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, του ΕΚΑΒ και της Ελληνικής Αστυνομίας, προκειμένου να απεγκλωβίσουν τους επιβαίνοντες και να διαχειριστούν το περιστατικό.

Τα ακριβή αίτια της εκτροπής του οχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.