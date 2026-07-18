Σαουδική Αραβία: Κι επίσημα στην Αλ Αχλί ο Τρινκάο

Η Αλ Αχλί της Σαουδικής Αραβίας, πρωταθλήτρια Ασίας και μέλος της Saudi Pro League, ανακοίνωσε το Σάββατο (18/7) την απόκτηση του διεθνούς Πορτογάλου εξτρέμ Φρανσίσκο Τρινκάο από τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Η Αλ Αχλί παρουσίασε τον 26χρονο ποδοσφαιριστή με βίντεο που δημοσίευσε στην πλατφόρμα X, στο οποίο εμφανίζεται να υπογράφει το συμβόλαιό του και να κρατά τη φανέλα με το νούμερο 7, το οποίο θα φορά στη νέα του ομάδα.

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«Από τη γη των θαλασσοπόρων ήρθε για να βουτήξει στα βάθη της ιστορίας… Καλώς ήρθες, Τρινκάο», ανέφερε η σαουδαραβική ομάδα.

Γεννημένος στην Μπράγκα της βόρειας Πορτογαλίας, ο Τρινκάο εντάχθηκε στις ακαδημίες της Μπράγκα σε ηλικία 11 ετών και ανέβηκε όλα τα αναπτυξιακά κλιμάκια του συλλόγου, πριν καθιερωθεί στην πρώτη ομάδα.

Η καριέρα του απογειώθηκε το 2018, όταν συνέβαλε στην κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κ19 από την Πορτογαλία, ολοκληρώνοντας τη διοργάνωση ως πρώτος σκόρερ.

Οι εμφανίσεις του, του χάρισαν μεταγραφή στην Μπαρτσελόνα το 2020, ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε ως δανεικός για μία σεζόν στη Γουλβς της Premier League, πριν επιστρέψει στην Πορτογαλία για λογαριασμό της Σπόρτινγκ Λισαβόνας.