Ρεάλ Μαδρίτης – Ολυμπιακός 89-77: Πλήρωσε τα λάθη του και ηττήθηκε
Δεν έκανε το 2/2 στην Euroleague
Ο Ολυμπιακός γνώρισε την πρώτη του ήττα στην Euroleague από την Ρεάλ στη Μαδρίτη με 89-77 το βράδυ της Πέμπτης 2/10.
O Ολυμπιακός έχασε τη διάρκεια του στην επίθεση στην κρίσιμη τέταρτη περίοδο, όταν περιορίστηκε στους 8 πόντους και υπέστη την πρώτη ήττα του στην εφετινή Euroleague.
Οι «ερυθρόλευκοι» είδαν τη Ρεάλ να σημειώνει την ανατροπή στη Μαδρίτη και με το τελικό 89-77, να ισορροπεί το ρεκόρ της, στη δεύτερη αγωνιστική της διοργάνωσης, σε 1-1.
Τα δεκάλεπτα: 19-29, 47-53, 64-69, 89-77
