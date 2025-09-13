Δολοφονία Charlie Kirk: Πόσο πιθανός είναι ένας νέος εθνικός διχασμός στις ΗΠΑ; Ψήφισε Εδώ
Προκαλεί ο τουρκικός Τύπος: «Οι Έλληνες έφαγαν μία οθωμανική… σφαλιάρα»

Η Τουρκία ήταν η καλύτερη ομάδα στον ημιτελικό του φετινού Ευρωμπάσκετ και δικαίως πήρε τη νίκη απέναντι στην Εθνική μας ομάδα

Προκαλεί ο τουρκικός Τύπος: «Οι Έλληνες έφαγαν μία οθωμανική… σφαλιάρα»
DEBATER NEWSROOM

Η Τουρκία ήταν η καλύτερη ομάδα στον ημιτελικό του φετινού Ευρωμπάσκετ και δικαίως πήρε τη νίκη απέναντι στην Εθνική μας ομάδα. Η αποθέωση, όπως ήταν αναμενόμενο, συνεχίζεται στον τουρκικό Τύπο, ωστόσο δεν λείπουν και προκλητικοί τίτλοι, όπως εκείνος της Τουρκιγέ που γράφει: «Οι Έλληνες έφαγαν μία οθωμανική… σφαλιάρα».

«Στην Ελλάδα θαύμασαν τους 12 Γίγαντες: “Τον Αλπερέν (Σενγκούν) φοβόμασταν, από τον Οσμάνι την πάθαμε”», γράφει η SporArena.

«Οι 12 Γίγαντες έγραψαν ιστορία! κι ο μπακλαβάς δικός μας, κι ο τελικός επίσης», γράφει η τουρκική Haber7.

Συνεχίζει η αποθέωση στα τουρκικά ΜΜΕ μετά την ιστορική πρόκριση στον τελικό του EuroBasket 2025 απέναντι στην Ελλάδα κάνοντας λόγο για οθωμανική… σφαλιάρα.

Η Εθνική παραδόθηκε στην ανωτερότητα της Τουρκίας, γνωρίζοντας την ήττα με 68-94 και πλέον θα παλέψει κόντρα στη Φινλανδία (14/9, 17:00) για το χάλκινο μετάλλιο στο EuroBasket 2025.

