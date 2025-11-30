Premier League: Πρώτο γκολ του Τζίμα με Μπράιτον – Ξεκόλλησε η Λίβερπουλ με νίκη επί της Γουέστ Χαμ (βίντεο)
Νίκη ανάσα για την Λίβερπουλ
Με δύο σερί ήττες να βαραίνουν την Λίβερπουλ στην Premier League, οι κόκκινοι του Μερσισάιντ πήραν ανάσα επικρατώντας με 2-0 της Γουέστ Χαμ.
Ένα γκολ του Αλεξάντερ Ίσακ στο 60ο λεπτό της αναμέτρησης, ήταν αρκετό για να χαρίσει το θετικό αποτέλεσμα στη Λίβερπουλ επί της Γουέστ Χαμ στην Premier League, ενώ ο Γιάκπο έβαλε το κερασάκι στη τούρτα με δικό του τέρμα στις καθυστερήσεις.
Ταυτόχρονα, η Μπράιτον έφυγε με το διπλό (0-2) από την έδρα της Νότινγχαμ Φόρεστ με τον Στέφανο Τζίμα να πετυχαίνει το παρθενικό του γκολ με τον αγγλικό σύλλογο.
Εκμεταλλευόμενος ένα λάθος στην άμυνα της Νότιγχαμ Φόρεστ, ο Τζίμας κατάφερε να σκοράρει με προβολή σε κενή εστία και να “σφραγίσει” τη νίκη της ομάδας του.
Τα αποτελέσματα της 13ης αγωνιστικής και η βαθμολογία στην Premier League έχουν ως εξής:
Μπρέντφορντ-Μπέρνλι 3-1
Μάντσεστερ Σίτι-Λιντς 3-2
Σάντερλαντ-Μπόρνμουθ 3-2
Έβερτον-Νιούκαστλ 1-4
Τότεναμ-Φούλαμ 1-2
Κρίσταλ Πάλας-Μάντσεστερ Γ. 1-2
Άστον Βίλα-Γουλβς 1-0
Νότιγχαμ Φόρεστ-Μπράιτον 0-2
Γουέστ Χαμ-Λίβερπουλ 0-2
Τσέλσι-Άρσεναλ 18:30
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 12 αγώνες)
Άρσεναλ 29 -12αγ.
Μάντσεστερ Σίτι 25
Άστον Βίλα 24
Τσέλσι 23 -12αγ.
Μάντσεστερ Γ. 21
Λίβερπουλ 21
Σάντερλαντ 22
Μπράιτον 22
Κρίσταλ Πάλας 20
Μπρέντφορντ 19
Μπόρνμουθ 19
Τότεναμ 18
Νιούκαστλ 18
Έβερτον 18
Φούλαμ 17
Νότιγχαμ Φόρεστ 12
Γουέστ Χαμ 11
Λιντς 11
Μπέρνλι 10
Γουλβς 2
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις