Premier League: Πρώτο γκολ του Τζίμα με Μπράιτον – Ξεκόλλησε η Λίβερπουλ με νίκη επί της Γουέστ Χαμ (βίντεο)

Με δύο σερί ήττες να βαραίνουν την Λίβερπουλ στην Premier League, οι κόκκινοι του Μερσισάιντ πήραν ανάσα επικρατώντας με 2-0 της Γουέστ Χαμ.

Ένα γκολ του Αλεξάντερ Ίσακ στο 60ο λεπτό της αναμέτρησης, ήταν αρκετό για να χαρίσει το θετικό αποτέλεσμα στη Λίβερπουλ επί της Γουέστ Χαμ στην Premier League, ενώ ο Γιάκπο έβαλε το κερασάκι στη τούρτα με δικό του τέρμα στις καθυστερήσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ταυτόχρονα, η Μπράιτον έφυγε με το διπλό (0-2) από την έδρα της Νότινγχαμ Φόρεστ με τον Στέφανο Τζίμα να πετυχαίνει το παρθενικό του γκολ με τον αγγλικό σύλλογο. ⚽️🇬🇷 TZIMAS SCORES HIS FIRST PREMIER LEAGUE GOAL TO MAKE IT 2-0 BRIGHTON!!! pic.twitter.com/tYwsNpmfwx— Brighton Bubble (@BrightonBubble) November 30, 2025

Εκμεταλλευόμενος ένα λάθος στην άμυνα της Νότιγχαμ Φόρεστ, ο Τζίμας κατάφερε να σκοράρει με προβολή σε κενή εστία και να “σφραγίσει” τη νίκη της ομάδας του.

Τα αποτελέσματα της 13ης αγωνιστικής και η βαθμολογία στην Premier League έχουν ως εξής:

Μπρέντφορντ-Μπέρνλι 3-1

Μάντσεστερ Σίτι-Λιντς 3-2

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σάντερλαντ-Μπόρνμουθ 3-2

Έβερτον-Νιούκαστλ 1-4

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τότεναμ-Φούλαμ 1-2

Κρίσταλ Πάλας-Μάντσεστερ Γ. 1-2

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Άστον Βίλα-Γουλβς 1-0

Νότιγχαμ Φόρεστ-Μπράιτον 0-2

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Γουέστ Χαμ-Λίβερπουλ 0-2

Τσέλσι-Άρσεναλ 18:30

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 12 αγώνες)

Άρσεναλ 29 -12αγ.

Μάντσεστερ Σίτι 25

Άστον Βίλα 24

Τσέλσι 23 -12αγ.

Μάντσεστερ Γ. 21

Λίβερπουλ 21

Σάντερλαντ 22

Μπράιτον 22

Κρίσταλ Πάλας 20

Μπρέντφορντ 19

Μπόρνμουθ 19

Τότεναμ 18

Νιούκαστλ 18

Έβερτον 18

Φούλαμ 17

Νότιγχαμ Φόρεστ 12

Γουέστ Χαμ 11

Λιντς 11

Μπέρνλι 10

Γουλβς 2