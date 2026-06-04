Στο “ραντάρ” Κομισιόν και ΟΟΣΑ 1.236 φοροαπαλλαγές για νοικοκυριά, ακίνητα, επιχειρήσεις – Τι ζητούν

Στο “μικροσκόπιο” της Κομισιόν και του ΟΟΣΑ είναι οι φοροαπαλλαγές που εφαρμόζονται στην Ελλάδα, με τους δυο οργανισμούς να πιέζουν για επανεξέταση, εξορθολογισμό, ακόμη και για “ψαλίδι”.

Σήμερα, στη χώρα μας υπάρχουν 1.236 φοροαπαλλαγές που κοστίζουν στον προϋπολογισμό 22,9 δισ. ευρώ. Πρόκειται για ειδικές φορολογικές ρυθμίσεις που προβλέπουν απαλλαγές, μειωμένους συντελεστές, εκπτώσεις φόρου, αναβολές φορολογικών υποχρεώσεων και άλλες ευνοϊκές διατάξεις, οι οποίες περιορίζουν άμεσα ή έμμεσα τα φορολογικά έσοδα του Δημοσίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κομισιόν και ΟΟΣΑ αν και δεν αμφισβητούν τη χρησιμότητα κάθε φοροαπαλλαγής, υπογραμμίζουν ότι η Ελλάδα στερείται ενός συστηματικού μηχανισμού αξιολόγησης της αποτελεσματικότητάς τους, ενώ παράλληλα δημιουργούνται στρεβλώσεις και ανισότητες μεταξύ των φορολογουμένων.

Πιο συγκεκριμένα, ο ΟΟΣΑ αναφέρει ότι « ο περιορισμός των φορολογικών δαπανών και η συνέχιση των μέτρων για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής θα δημιουργούσαν πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο» .

Από την πλευρά της, η Κομισιόν ζητά να αξιολογηθούν και να εξορθολογιστούν, 1.236 περιπτώσεις φοροαπαλλαγών με σημαντικό δημοσιονομικό βάρος.

Υπενθυμίζεται ότι τις ίδιες συστάσεις είχαν εκφράσει πρόσφατα τόσο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο όσο και ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας.

Η μεγαλύτερη συγκέντρωση φοροαπαλλαγών εντοπίζεται στη φορολογία εισοδήματος, καθώς στον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων καταγράφονται 252 διαφορετικές περιπτώσεις απαλλαγών και εκπτώσεων.

Στον φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων καταγράφονται 265 περιπτώσεις, ενώ σημαντικό είναι και το αποτύπωμα στην περιουσία και τις συναλλαγές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, υπάρχουν 75 περιπτώσεις απαλλαγών στον ΦΠΑ, 76 στα τέλη χαρτοσήμου, 40 στους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, 33 στα τέλη κυκλοφορίας, 26 στο τέλος ταξινόμησης οχημάτων και στον φόρο κατανάλωσης καφέ, καθώς και 203 γενικές απαλλαγές που επαναλαμβάνονται σε διαφορετικές κατηγορίες φορολογίας.

Σημειώνεται πως οι απαλλαγές στους ΕΦΚ κοστίζουν περίπου 1,02 δισ. ευρώ ετησίως, ενώ επιπλέον 1,01 δισ. ευρώ αντιστοιχούν στις απώλειες εσόδων από τους μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ που ισχύουν στα νησιά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μάλιστα, η Κομισιόν στην έκθεση με τις συστάσεις στο πλαίσιο του Εαρινού Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 2026 άνοιξε τη συζήτηση και για τη φορολογία των καυσίμων, επισημαίνοντας ότι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στο πετρέλαιο κίνησης παραμένει ιδιαίτερα χαμηλός σε σύγκριση με την αντίστοιχη φορολόγηση της βενζίνης.