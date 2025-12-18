Πότε θα διεξαχθεί το 2ο «Finalissima» στο Κατάρ – Ισπανία και Αργεντινή οι δύο αντίπαλοι

Λεπτομέρειες για το 2ο «Finalissima» που θα διεξαχθεί στο Κατάρ με αντιπάλους την Ισπανία και την Αργεντινή έδωσε η FIFA σε ανακοίνωση της.

Ειδικότερα, οι δύο ομάδες ως πρωταθλήτριες της Ευρώπης και της Λατινικής Αμερικής αντίστοιχα συγκρούονται στις 27 Μαρτίου στο Κατάρ.

Το “Finalissima” αποτέλεσε μία κοινή πρωτοβουλία της UEFA και της CONMEBOL, σε μία περίοδο που αμφότερες αντιτάσσονταν σφόδρα στην πρόθεση της FIFA να μετατρέψει το Παγκόσμιο Κύπελλο σε διοργάνωση διετίας, αντί να γίνεται κάθε τέσσερα χρόνια. Στην πρώτη εκδοχή του νέου θεσμού, η Αργεντινή νίκησε 3-0 την (νικήτρια του EURO 2020) Ιταλία με 3-0, στο «Γουέμπλεϊ» του Λονδίνου.

Η αναμέτρηση της Ισπανίας με την Αργεντινή θα διεξαχθεί στις 27 Μαρτίου, στο «Lusail Stadium» του Κατάρ, με ώρα έναρξης 21:00 τοπική (8 μ.μ. ώρα Ελλάδας)