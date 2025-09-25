Πέθανε σε ηλικία 21 ετών ο πρώην ποδοσφαιριστής της Άρσεναλ Μπίλι Βίγκαρ

Στο πένθος βυθίστηκε το αγγλικό ποδόσφαιρο καθώς σε ηλικία 21 ετών ο πρώην επιθετικός της Άρσεναλ Μπίλι Βίγκαρ άφησε την τελευταία του πνοή.

Ο νεαρός άσος αγωνιζόταν πλέον στην Τσίτσεστερ Σίτι και σε αγώνα του Isthmian League το περασμένο Σάββατο τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι καθώς υπέστη σοβαρή κρανιοεγκεφαλική κάκωση.

Everyone at Arsenal is devastated by the shocking news that former academy graduate Billy Vigar has passed away.



All our thoughts are with his family and loved ones at this time.



Rest in peace, Billy ❤️— Arsenal (@Arsenal) September 25, 2025

Τελικά την Πέμπτη 25/9 ο νεαρός επιθετικός έφυγε από τη ζωή βυθίζοντας στο πένθος τους συλλόγους που έχει αγωνιστεί.

«Αφότου υπέστη σοβαρό εγκεφαλικό τραύμα το περασμένο Σάββατο, ο Μπίλι Βίγκαρ τέθηκε σε τεχνητό κώμα. Την Τρίτη χρειάστηκε χειρουργική επέμβαση για να βελτιωθούν οι πιθανότητες ανάρρωσής του. Αν και αυτό βοήθησε, ο τραυματισμός αποδείχθηκε βαρύς για αυτόν και απεβίωσε το πρωί της Πέμπτης» ανέφερε η Τσίτσεστερ.

Από εκεί και πέρα, η Άρσεναλ με ανακοίνωση της ανέφερε:

Όλοι στην Άρσεναλ λυπούνται βαθιά για τον τραγικό θάνατο του επιθετικού της Τσίτσεστερ Σίτι και πρώην παίκτη της ακαδημίας της Άρσεναλ, Μπίλι Βίγκαρ.

Ο Μπίλι εντάχθηκε στην ακαδημία μας σε ηλικία 14 ετών, έχοντας παρακολουθηθεί από την ομάδα της πόλης του, Χόουβ Ρίβερβεϊλ, και διέπρεψε ως επιθετικός στο Χέιλ Εντ, πετυχαίνοντας 17 γκολ στην πρώτη του σεζόν. Το 2020, οι εμφανίσεις του του έδωσαν μια υποτροφία και εντάχθηκε πλήρως στην ομάδα μας για τη σεζόν 2020/21, με τους νυν παίκτες Τσαρλς Σαγκόε Τζούνιορ, Ρεμί Μίτσελ και άλλους όπως οι Ομάρι Χάτσινσον, Τσάρλι Πατίνο και Μπρουκ Νόρτον-Κάφι.

Γρήγορος, δυνατός και με έντονη αποφασιστικότητα, η πρώτη του σεζόν ως φοιτητής αμαυρώθηκε από έναν σοβαρό τραυματισμό στον οπίσθιο μηριαίο, αλλά τον επανόρθωσε στη δεύτερη, σκοράροντας τέσσερα γκολ σε 18 συμμετοχές με την ομάδα κάτω των 18 ετών και υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο με τον σύλλογο στο τέλος της σεζόν 2021/22.

Ο Μπίλι συνέχισε να αγωνίζεται για εμάς στο PL2 και στο EFL Trophy και αποδείχθηκε ένα πλεονέκτημα στις θέσεις της επιθετικής γραμμής, ακόμη και αναπληρωματικός στην άμυνα – η ευελιξία του καταδεικνύει τη δέσμευσή του στο προπονητικό επιτελείο και την ομάδα του.

Απόλαυσε περιόδους δανεισμού στις Ντέρμπι Κάουντι και Ίστμπορν Μπόροου και στο τέλος της σεζόν 2023/24 επέστρεψε στην πατρίδα του, τη νότια ακτή, υπογράφοντας για την Χέιστινγκς Γιουνάιτεντ – πριν μετακομίσει στο Τσίτσεστερ μόλις τον περασμένο μήνα.

Εκτός από το σημαντικό του ταλέντο, ο Μπίλι θα μείνει πάντα στη μνήμη μας για την αγάπη του για το παιχνίδι, την υπερηφάνειά του που εκπροσωπεί την ποδοσφαιρική μας ομάδα – κάποτε αποκάλεσε την ημέρα που τον εντόπισαν οι ανιχνευτές μας «την πιο σημαντική της ζωής του» – και έναν χαρακτήρα αγαπητό τόσο σε συμπαίκτες όσο και σε προπονητές.

Τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια Βίγκαρ και στους πολλούς φίλους του σε αυτή την εξαιρετικά δύσκολη στιγμή.