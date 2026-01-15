Πέθανε ο Αντέ Γκργκούρεβιτς, πρώην παίκτης του Άρη και της ΑΕΚ

Στο πένθος βυθίστηκε το κροατικό μπάσκετ μετά την είδηση του θανάτου του Αντέ Γκργκούρεβιτς που είχε πλούσια θητεία στο ελληνικό μπάσκετ με Άρη και ΑΕΚ.

Αμφότερες οι δύο ΚΑΕ εξέφρασαν την θλίψη τους για τον χαμό του παλαίμαχου φόργουορντ που έφυγε από την ζωή σε ηλικία 50 ετών.

Η ΑΕΚ εξέφρασε τη βαθιά της θλίψη για την απώλεια του Άντε Γκργκούρεβιτς, ο οποίος φόρεσε τη φανέλα της “Βασίλισσας” τη σεζόν 2006-2007, σε μια ιδιαίτερα δύσκολη συγκυρία για τον σύλλογο. Ο εκλιπών κατέγραψε οκτώ συμμετοχές στο ελληνικό Πρωτάθλημα με την Ένωση.

Συλλυπητήρια ανακοίνωση εξέδωσε και η ΚΑΕ Άρης Betsson, τονίζοντας τη συμβολή του Γκργκούρεβιτς στην επιστροφή της ομάδας στη EuroLeague τη σεζόν 2005-06.

Ο Κροάτης πρώην σέντερ-φόργουορντ είχε σημαντικό ρόλο σε εκείνη την επιτυχημένη πορεία, με την κιτρινόμαυρη ΚΑΕ να σημειώνει πως θα τον θυμάται χαμογελαστό, να πανηγυρίζει μαζί με τους συμπαίκτες του τη νίκη στο τελευταίο παιχνίδι της χρονιάς στο Μαρούσι.

Τόσο η ΑΕΚ όσο και η ΚΑΕ Άρης Betsson εξέφρασαν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια προς την οικογένεια, τους συγγενείς και τους οικείους του.

Η ανακοίνωση της ΑΕΚ:

“Η ΑΕΚ ΒC εκφράζει τη θλίψη της για το χαμό τού Ante Grgurević, ο οποίος «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία μόλις 51 ετών.

Ο Grgurević υπήρξε αθλητής της «Βασίλισσας», σε μία δύσκολη συγκυρία, κατά την περίοδο 2006-2007, λαμβάνοντας μέρος σε 8 αναμετρήσεις του ελληνικού Πρωταθλήματος.

Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια προς τους οικείους του.”

H ανακοίνωση του Άρη Betsson:

“Με θλίψη πληροφορηθήκαμε τον θάνατο του πρώην αθλητή της ομάδας μας, Ante Grgurevic. Ο εκλιπών έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 50 ετών.

Ο Κροάτης πρώην σέντερ – φόργουορντ βοήθησε τον ΑΡΗ να επιστρέψει στη Euroleague, τη σεζόν 2005-06. Εμείς θα τον θυμόμαστε χαμογελαστό και χαρούμενο, να αποθεώνεται μαζί με τους υπόλοιπους παίκτες μετά από τη νίκη στον τελευταίο αγώνα, στο Μαρούσι.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάζει…”