Αραγτσί: Τηλεφωνικές επικοινωνίες με Βρετανούς, Τούρκους και Πακιστανούς αξιωματούχους

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί δήλωσε ότι έχει μιλήσει με αξιωματούχους από το Ηνωμένο Βασίλειο, την Τουρκία και το Πακιστάν «μετά την απάντηση του Ιράν στις επανειλημμένες παραβιάσεις της εκεχειρίας στον Λίβανο» από το Ισραήλ.

Ο Αραγτσί ανέφερε σε ανάρτησή του στο Telegram ότι μίλησε με την υπουργό Εξωτερικών της Βρετανίας, Ιβέτ Κούπερ, και τον υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν.

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Είπε επίσης ότι μίλησε με τον αρχηγό του στρατού του Πακιστάν, στρατάρχη Ασίμ Μουνίρ, ο οποίος έχει διαδραματίσει βασικό ρόλο στις προσπάθειες διαμεσολάβησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.