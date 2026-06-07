Ελλάδα – Ιταλία: Οι ενδεκάδες του μεγάλου φιλικού στο Ηράκλειο της Κρήτης
Οι επιλογές των δυο προπονητών
Τη δική τους μάχη δίνουν οι Ελλάδα και Ιταλία σε φιλικό παιχνίδι στο Ηράκλειο της Κρήτης το βράδυ της Κυριακής 7/6.
O τεχνικός της Εθνικής Ιβάν Γιοβάνοβιτς ανακοίνωσε την ενδεκάδα του πριν τον μεγάλο αγώνα.
Aναλυτικά: Βλαχοδήμος – Ρέτσος, Χατζηδιάκος, Κουλιεράκης – Βαγιαννίδης, Τριάντης, Μουζακίτης, Κυριακόπουλος – Tζόλης, Δουβίκας, Μασούρας
Στον πάγκο: Tζολάκης, Μανδάς, Μαυροπάνος, Ρότα, Κυζυρίδης, Κουρμπέλης, Τσιμίκας, Ανδρούτσος, Ντόι, Κωστούλας, Κοντούρης, Τετέι, Ζαφείρης, Παυλίδης.
Ο προπονητής της Εθνικής Ιταλίας Σίλβιο Μπαλντίνι ανακοίνωσε την ενδεκάδα του. Ντοναρούμα-Αχανόρ, Κομούτσο, Κιαρόντια, Μπαρτεζάγκι-Πιζίλι, Λιπάνι, Εντούρ-Κολεόσο, Εσπόσιτο, Έκατορ ήταν οι εκλεκτοί του.
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