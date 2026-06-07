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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ελλάδα – Ιταλία: Οι ενδεκάδες του μεγάλου φιλικού στο Ηράκλειο της Κρήτης

Οι επιλογές των δυο προπονητών

Ελλάδα – Ιταλία: Οι ενδεκάδες του μεγάλου φιλικού στο Ηράκλειο της Κρήτης
(ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
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Τη δική τους μάχη δίνουν οι Ελλάδα και Ιταλία σε φιλικό παιχνίδι στο Ηράκλειο της Κρήτης το βράδυ της Κυριακής 7/6.

O τεχνικός της Εθνικής Ιβάν Γιοβάνοβιτς ανακοίνωσε την ενδεκάδα του πριν τον μεγάλο αγώνα.

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Aναλυτικά: Βλαχοδήμος – Ρέτσος, Χατζηδιάκος, Κουλιεράκης – Βαγιαννίδης, Τριάντης, Μουζακίτης, Κυριακόπουλος – Tζόλης, Δουβίκας, Μασούρας

Στον πάγκο: Tζολάκης, Μανδάς, Μαυροπάνος, Ρότα, Κυζυρίδης, Κουρμπέλης, Τσιμίκας, Ανδρούτσος, Ντόι, Κωστούλας, Κοντούρης, Τετέι, Ζαφείρης, Παυλίδης.

Ο προπονητής της Εθνικής Ιταλίας Σίλβιο Μπαλντίνι ανακοίνωσε την ενδεκάδα του. Ντοναρούμα-Αχανόρ, Κομούτσο, Κιαρόντια, Μπαρτεζάγκι-Πιζίλι, Λιπάνι, Εντούρ-Κολεόσο, Εσπόσιτο, Έκατορ ήταν οι εκλεκτοί του.

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