Κριστιάν Έρικσεν: Τα νεότερα για την κατάσταση της υγείας του μετά την κατάρρευση – Τι λέει ο γιατρός της Δανίας (Βίντεο)

Στιγμές αγωνίας εκτυλίχθηκαν κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης του φιλικού της Δανίας με την Ουκρανία, όταν ο Κρίστιαν Έρικσεν κατέρρευσε στον αγωνιστικό χώρο στο 73ο λεπτό, προκαλώντας σοκ σε συμπαίκτες, αντιπάλους και φιλάθλους.

Σύμφωνα με το TV2, ο Έρικσεν έχει τις αισθήσεις του, ενώ η Δανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (DBU) επιβεβαίωσε επίσης το ίδιο. Μετά το συμβάν, ο αγώνας διακόπηκε προσωρινά και στη συνέχεια οριστικά.

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Λίγο αργότερα ήρθαν καθησυχαστικά νέα από το γήπεδο. Ο Έρικσεν σηκώθηκε ξανά όρθιος, με ολόκληρο το στάδιο να ξεσπά σε θερμό χειροκρότημα. Σύμφωνα με τα ΜΜΕ της σκανδιναβικής χώρας οι φίλαθλοι σηκώθηκαν από τις θέσεις τους για να αποθεώσουν τον Δανό άσο. Eriksen can’t continue pic.twitter.com/DZyMMk6fTG— Footy clip guy (@Preachfooty) June 7, 2026

«Όπως το αντιλήφθηκα εγώ, νομίζω ότι ο βηματοδότης του ενεργοποιήθηκε ενώ βρισκόταν στο παιχνίδι. Μου φάνηκε πως έπιασε το στήθος του και ίσως ακόμη και να φώναξε κάτι σαν “σταμάτα”.

Certainly appears as if something happened to Christian Eriksen during the Denmark Ukraine match. 🙏 pic.twitter.com/sny3xdeuB9— Swift Kicks ⚽️ (@realSwiftKicks) June 7, 2026

Τώρα θα αναλύσουν τον βηματοδότη του, επειδή μπορεί να δείξει ποια ήταν η υποκείμενη αιτία του περιστατικού. Ανέκτησε τις αισθήσεις του αρκετά γρήγορα. Πιστεύω ότι η συσκευή λειτούργησε ακριβώς όπως είχε σχεδιαστεί. Να τον επαναφέρει και να του σώσει τη ζωή» ανέφερε ο γιατρός της Ομοσπονδίας της Δανίας Μόρτεν Μπόεσεν.

Δανία: Ο Κρίστιαν Έρικσεν είναι καλά στην υγεία του

Η ομοσπονδία της Δανίας ενημέρωσε πως ο Κρίστιαν Έρικσεν είναι καλά στην υγεία του, μετά την κατάρρευση του στο φιλικό απέναντι στην Ουκρανία. «To παιχνίδι ολοκληρώθηκε. Ο Κρίστιαν Έρικσεν είναι καλά στην υγεία του κάτω από αυτές τις συνθήκες» ανέφερε χαρακτηριστικά η ομοσπονδία της Δανίας.

Το συγκεκριμένο περιστατικό έφερε αναμνήσεις από αυτό που είχε συμβεί το Σάββατο 12 Ιουνίου 2021 κατά τη διάρκεια του Euro 2020 στον αγώνα την Δανία με την Φινλανδία όταν ο Έρικσεν κατέρρευσε με τους ανθρώπους του ιατρικού τιμ να του κάνουν τεχνητή αναπνοή για να τον κρατήσουν στη ζωή.

Το ματς τότε είχε διακοπεί στο 42ο λεπτό μετά από αιφνίδια πτώση του διεθνούς άσου της Δανίας και για τουλάχιστον 15 λεπτά του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες για να μην χάσει τη ζωή του, ενώ χρησιμοποιήθηκε και απινιδωτής. Οι παίκτες των δύο ομάδων ξέσπασαν σε κλάματα, όπως και στις εξέδρες υπήρξε παγωμάρα.

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Οι διεθνείς της Φινλανδίας είχαν μπει στ΄ αποδυτήρια, ενώ μετά από περίπου 15 λεπτά και με ανθρώπινη ασπίδα τους συμπαίκτες του στην Εθνική, ο Έρικσεν αποχώρησε από το γήπεδο με φορείο. Το ματς διακόπηκε οριστικά.