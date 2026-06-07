Τουρκική παρενόχληση δια ασυρμάτου στο αεροσκάφος που μετέφερε τον Δένδια στην Κύπρο

Τουρκική παρενόχληση μέσω ασυρμάτου στο αεροσκάφος που μετέφερε στην Κύπρο τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής 7/6.

Συγκεκριμένα, η παρενόχληση έγινε μέσω κλήσεων στον ασύρματο κατά τη διάρκεια της πτήσης, από το παράνομο αεροδρόμιο του ψευδοκράτους. Μάλιστα, σηκώθηκαν και δυο τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη, τα οποία από απόσταση παρακολουθούσαν αυτά που μετέφεραν τόσο τον Νίκο Δένδια όσο και τους Υπουργούς Εθνικής Άμυνας της Γαλλίας και της Ολλανδίας.

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Σύμφωνα με το philenews «οι Ευρωπαίοι υπουργοί Άμυνας βρίσκονται στην Κύπρο ενόψει του άτυπου Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων (Άμυνας) που θα φιλοξενηθεί στη Λευκωσία αύριο Δευτέρα, στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρόμοιες ενέργειες έγιναν από την κατοχική δύναμη, όπως πληροφορούμαστε και σε προηγούμενες άτυπες συναντήσεις Ευρωπαίων αξιωματούχων, που φιλοξενήθηκαν στην Κύπρο.

Σημειώνεται ότι η κατοχική δύναμη προκαλεί με τη συμπεριφορά της την ώρα κατά την οποία επιδιώκει αναθέρμανση των ευρωτουρκικών σχέσεων ενώ σήμερα αρχίζει τις επαφές της στη Λευκωσία η Προσωπική Απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για το Κυπριακό, Μαρία Άνχελα Ολγκίν».

Υπουργείο Εθνικής Άμυνας: Είχε ενημερώσει για την άφιξη του Νίκου Δένδια στην Κύπρο

Νωρίτερα, την Κυριακή 7/6 το Πεντάγωνο με ανακοίνωση του είχε δώσει στη δημοσιότητα τη συμμετοχή του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια στην Άτυπη Σύνοδο των Υπουργών Άμυνας της ΕΕ στη Λευκωσία.

«Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, μεταβαίνει στην Κύπρο, όπου θα συμμετάσχει στην Άτυπη Σύνοδο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Λευκωσία.

Σήμερα, Κυριακή 7 Ιουνίου 2026, ο κ. Δένδιας θα παραστεί στο δείπνο εργασίας των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κατά την Άτυπη Σύνοδο, το πρωί της Δευτέρας 8 Ιουνίου 2026, οι Υπουργοί Άμυνας αναμένεται να συζητήσουν μεταξύ άλλων για τις υφιστάμενες και αναδυόμενες προκλήσεις ασφαλείας, τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με την Ουκρανία, καθώς και για θέματα ασφάλειας και ελευθερίας της ναυσιπλοΐας.

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Θα ακολουθήσει γεύμα εργασίας, στο οποίο οι Υπουργοί Άμυνας θα ανταλλάξουν απόψεις επί των αμυντικών διαστάσεων της υπό κατάρτιση Στρατηγικής Ασφάλειας, εστιάζοντας κυρίως στην προώθηση της αμυντικής ετοιμότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην συμβολή της Ε.Ε. στην ενίσχυση του ευρωπαϊκού πυλώνα του ΝΑΤΟ, στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των μηχανισμών λήψης αποφάσεων και στην επιχειρησιακή εφαρμογή του άρθρου 42 (7) της ΣΕΕ (ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής).

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Κύπρο, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας θα γίνει δεκτός το απόγευμα της Δευτέρας από τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, στο Προεδρικό Μέγαρο και θα επισκεφθεί τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Νέας Ιουστινιανής και Πάσης Κύπρου κ.κ. Γεώργιο, στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου» ανέφερε η ανακοίνωση.