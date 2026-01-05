Πεναρόγια για Ταϊρίκ Τζόουνς: «Το μυαλό του δεν ήταν στην Παρτιζάν»

Ο προπονητής της Παρτιζάν, Χουάν Πεναρόγια, μίλησε για την αποχώρηση του Ταϊρίκ Τζόουνς και τις τάσεις φυγής που είχε τους τελευταίους μήνες.

Ο Αμερικάνος ψηλός ανακοινώθηκε το πρωί της Δευτέρας (5/1) από τον Ολυμπιακό, με τον Ισπανό τεχνικό να αναφέρει ουσιαστικά ότι η μεταγραφή στο μυαλό του είχε ήδη πραγματοποιηθεί καιρό τώρα.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Νομίζω ότι είναι προφανές ότι ο Τάιρικ είναι ένας σπουδαίος παίκτης στην Εuroleague, αλλά νομίζω ότι ο σύλλογος έχει βρει την καλύτερη επιλογή και για τις δύο πλευρές, ειδικά για τον σύλλογο.

Αυτή τη στιγμή, νομίζω ότι ήταν αδύνατο για τον Τάιρικ να συνεχίσει στην Παρτιζάν. Η ατμόσφαιρα και το μυαλό του είναι ήδη εκτός Παρτιζάν. Θέλουμε παίκτες με 100% καλή νοοτροπία, που παίζουν για την Παρτιζάν με προσπάθεια, επιθυμία και υπερηφάνεια, να φορέσουν τη φανέλα του ιστορικού μας συλλόγου. Νομίζω ότι αυτή είναι η καλύτερη επιλογή και για τις δύο πλευρές.

Τώρα ο σύλλογος ψάχνει για μια καλύτερη επιλογή για να μας βοηθήσει, αλλά είναι σαφές ότι η αγορά, ειδικά όταν πρόκειται για ψηλούς παίκτες, δεν είναι εύκολη. Ωστόσο, είμαι σίγουρος ότι ο σύλλογος θα βρει μια καλή λύση για εμάς»