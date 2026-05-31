Τραγωδία στην Τουρκία: Λεωφορείο τυλίχθηκε στις φλόγες – 8 νεκροί, ένα βρέφος ανάμεσα τους, 33 τραυματίες
Μεταξύ των νεκρών ήταν και ο πατέρας του αγοριού 9 μηνών
Μία ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε στην Τουρκία το Σάββατο (30/5) όταν λεωφορείο τυλίχθηκε στις φλόγες με αποτέλεσμα να χάσουν την ζωή τους 8 άνθρωποι μεταξύ των οποίων και ένα βρέφος.
Τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι το όχημα, που ανήκει στην εταιρεία Pamukkale Tourism, έπεσε πάνω σε προστατευτικά κιγκλιδώματα στην επαρχία Ντενιζλί στις 1:40 π.μ. τοπική ώρα, ενώ μετέφερε 38 επιβάτες και τρία μέλη του προσωπικού από τη Σμύρνη στην Αττάλεια. Μεταξύ των νεκρών είναι και ο πατέρας του βρέφους, ενώ από το ατύχημα τραυματίστηκαν 33 άτομα.
Το Σάββατο ήταν η τελευταία ημέρα του Έιντ αλ-Αντχά. Η γιορτή παρουσιάζει συχνά αύξηση των τροχαίων ατυχημάτων σε όλη την Τουρκία, καθώς οι άνθρωποι ταξιδεύουν για να επισκεφθούν την οικογένειά τους και να κάνουν διακοπές.
