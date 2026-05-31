Τραγωδία στην Τουρκία: Λεωφορείο τυλίχθηκε στις φλόγες – 8 νεκροί, ένα βρέφος ανάμεσα τους, 33 τραυματίες

Μία ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε στην Τουρκία το Σάββατο (30/5) όταν λεωφορείο τυλίχθηκε στις φλόγες με αποτέλεσμα να χάσουν την ζωή τους 8 άνθρωποι μεταξύ των οποίων και ένα βρέφος.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι το όχημα, που ανήκει στην εταιρεία Pamukkale Tourism, έπεσε πάνω σε προστατευτικά κιγκλιδώματα στην επαρχία Ντενιζλί στις 1:40 π.μ. τοπική ώρα, ενώ μετέφερε 38 επιβάτες και τρία μέλη του προσωπικού από τη Σμύρνη στην Αττάλεια. Μεταξύ των νεκρών είναι και ο πατέρας του βρέφους, ενώ από το ατύχημα τραυματίστηκαν 33 άτομα.

Yolcu otobüsü kazasında acı bilanço: 8 ölü, 33 yaralı!.

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde bariyerlere çarpan yolcu otobüsünün alev alması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi de yaralandı. pic.twitter.com/b5j9eVlFj7— Reform Haber (@reformhabercom) May 31, 2026