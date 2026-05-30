Παρί Σεν Ζερμέν – Άρσεναλ 4-3 (1-1): Πρωταθλήτρια Ευρώπης η ομάδα του Λουίς Ενρίκε μετά από ανεπανάληπτο θρίλερ στα πέναλτι

Σε ένα μοιρασμένο τελικό η Παρί Σεν Ζερμέν άντεξε μέχρι το τέλος επικρατώντας με 4-3 (1-1 στην κανονική διάρκεια) της Άρσεναλ στα πέναλτι και σήκωσε το δεύτερο Champions League στην ιστορία της.

Μοιραίος για τους κανονιέρηδες ο Γκάμπριελ, η οποία αστόχησε στο τελευταίο πέναλτι, ενώ η πρωταθλήτρια Ευρώπης έγινε η μόνη ομάδα μετά την Ρεάλ Μαδρίτης με back to back τίτλο έκανε το 5/5 στην ψυχοφθόρα διαδικασία των πέναλτι.

Η Παρί Σεν Ζερμέν αντιμετώπισε την Άρσεναλ στον τελικό του Champions League στην Βουδαπέστη με τους Λονδρέζους να σοκάρουν τους Γάλλους νωρίς στο παιχνίδι με τον Χάβερτς να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα.

Η Παρί απάντησε στο δεύτερο ημίχρονο μετά από παράβαση μέσα στην περιοχή στον Κβαρατσκελια.

Ο Ντεμπελέ πήρε φόρα από τα 11 βήματα εκτέλεσε στην αριστερή πλευρά, ο Ράγια έπεσε δεξιά και ισοφάρισε για την ομάδα του Λουίς Ενρίκε στο 66ο λεπτό. Στα επόμενα 20 λεπτά λεπτά, η Παρί έχασε δύο σημαντικές ευκαιρίες με τον Μπαρκολά που εκμεταλλεύτηκε το γεγονός ότι η Άρσεναλ βγήκε πιο μπροστά για να κυνηγήσει ένα δεύτερο γκολ.

Εν τέλει, καμία από τις δύο ομάδες δεν κατάφερε να πετύχει το πολυπόθητο γκολ και οδηγήθηκαν στην παράταση. Στην παράταση, ο ρυθμός έπεσε με τις δύο ομάδες να αρκούνται στο 1-1 και να πηγαίνουν στην διαδικασία των πέναλτι.

Η διαδικασία των πέναλτι: