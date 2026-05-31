Δούκας: “Πρέπει να κάνουμε κριτική στον Τσίπρα αλλά ο αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία”

Ανοιχτό το ενδεχόμενο διαλόγου με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα άφησε ο Χάρης Δούκας σε περίπτωση που το άθροισμα των ποσοστών ΠΑΣΟΚ και ΕΛ.Α.Σ. υπερβαίνουν εκείνο της Νέας Δημοκρατίας στις ερχόμενες εκλογές.

Ο δήμαρχος Αθηναίων επισήμανε ότι η απόφαση του ΠΑΣΟΚ είναι να στηριχθεί στις δικές του δυνάμεις επιμένοντας όμως την ίδια στιγμή πως οι συζητήσεις για μελλοντικές συνεργασίες θα πρέπει να γίνουν έγκαιρα, εφόσον διαμορφωθούν οι κατάλληλες πολιτικές συνθήκες.

«Θα πρέπει να είμαστε κοντά και τα δύο κόμματα (στο άθροισμα της ΝΔ). Δεν θα πρέπει να συζητήσουμε μία συνθήκη ανατροπής; Το άθροισμά μας μπορεί να είναι περισσότερο από της ΝΔ», είπε μιλώντας στο Mega.

Παράλληλα ο Χάρης Δούκας τόνισε ότι ο αντίπαλος του κόμματος είναι η ΝΔ.

Αναλυτικά όπως είπε: «Νομίζω ότι ήτανε μία ιστορία που πολύ ανέμεναν, δεν υπήρξε κάποια έκπληξη. Θα κριθεί ο κύριος Τσίπρας, θα κριθεί και το κόμμα του. Όσον αφορά τη δικιά μας περίπτωση, θεωρώ ότι το ΠΑΣΟΚ βεβαίως πρέπει να κάνει κριτική στον κο Τσίπρα και στο κόμμα του, και ο κος Τσίπρας σε εμάς, αλλά το μέτωπο πρέπει να είναι καθαρό και πρέπει να είναι με τη Νέα Δημοκρατία, με την κυβέρνηση».

«Οτιδήποτε άλλο θεωρώ ότι είναι δώρο στον κύριο Μητσοτάκη και στη Νέα Δημοκρατία, διότι δημιουργεί μία πολυδιάσπαση – εξυπηρετεί αυτή η πολυδιάσπαση τη Νέα Δημοκρατία. Έχουμε χρέος εμείς να κάνουμε σωστά τη δουλειά μας, να τηρήσουμε τις αποφάσεις του συνεδρίου που λέει ότι ζητάμε προοδευτική διακυβέρνηση, και ότι μοναδικός στρατηγικός αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία και η Νέα Δημοκρατία είναι μοναδικός αντίπαλος πριν και μετά τις εκλογές».

«Απευθυνόμαστε στο 70% του κόσμου που ζητάει πολιτική αλλαγή, που ζητάει δηλαδή να φύγει η Νέα Δημοκρατία. Το υπόλοιπο 25%-30% που βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις, θα το πάρει η Νέα Δημοκρατία. Άρα, στο 70% εμείς πρέπει να απευθυνθούμε. Για να το κάνουμε αυτό πρέπει να αποκλείουμε, όπως και έγινε σχεδόν ομόφωνα, κάθε άλλη συνεργασία».

Ο Χάρης Δούκας δεν απέκλεισε επίσης το ενδεχόμενο να θέσει εκ νέου υποψηφιότητα για δήμαρχος Αθηναίων, ενώ διέψευσε πως θα θέσει υποψηφιότητα για πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας την ανάγκη για ενότητα εντός του κόμματος.