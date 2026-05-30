Παρί Σεν Ζερμέν – Άρσεναλ: Τα κλάματα του μοιραίου Γκάμπριελ και η αγκαλιά του Μαρκίνιος (βίντεο)

Σε έναν τελικό που τα είχε όλα η Παρί Σεν Ζερμέν διατήρησε το στέμμα της κατακτώντας τον δεύτερο συνεχόμενο Champions League μετά από ένα πραγματικό θρίλερ στην Βουδαπέστη.

Ο Γκαμπριέλ Μαγκαλιάες είχε την τελευταία (5η) εκτέλεση πέναλτι της Άρσεναλ στην οποία έστειλε ψηλά αουτ.Ο Βραζιλιάνος αμυντικός της Άρσεναλ ξέσπασε σε κλάματα μετά την άστοχη εκτέλεσή του και δίπλα του έσπευσε ο Μαρκίνιος της Παρί Σεν Ζερμέν για να του συμπαρασταθεί και να τον παρηγορήσει, σε μία συγκλονιστική εικόνα

Πάντως, ο Γκάμπριελ ήταν εκ των κορυφαίων για την ομάδα του Μικέλ Αρτέτα στην κανονική διάρκεια και στην παράταση.

Εντυπωσιακό είναι το γεγονός η Άρσεναλ έμεινε αήττητη στο φετινό Champions League, αλλά δεν μπόρεσε να σηκώσει το τρόπαιο.