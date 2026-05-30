Παρί Σεν Ζερμέν – Άρσεναλ 1-1: Θρίλερ στην Βουδαπέστη – Στα πέναλτι κρίνεται ο τελικός του Champions League
Θρίλερ στο τελευταίο 20λεπτο
Η Παρί Σεν Ζερμέν αντιμετωπίζει την Άρσεναλ στον τελικό του Champions League στην Βουδαπέστη με τους Λονδρέζους να σοκάρουν τους Γάλλους νωρίς στο παιχνίδι. Η Παρί απάντησε στο δεύτερο ημίχρονο μετά από παράβαση μέσα στην περιοχή στον Κβαρατσκελια.
Ο Ντεμπελέ πήρε φόρα από τα 11 βήματα εκτέλεσε στην αριστερή πλευρά, ο Ράγια έπεσε δεξιά και ισοφάρισε για την ομάδα του Λουίς Ενρίκε στο 66ο λεπτό. Στα επόμενα 20 λεπτά λεπτά, η Παρί έχασε δύο σημαντικές ευκαιρίες με τον Μπαρκολά που εκμεταλλεύτηκε το γεγονός ότι η Άρσεναλ βγήκε πιο μπροστά για να κυνηγήσει ένα δεύτερο γκολ.
Εν τέλει, καμία από τις δύο ομάδες δεν κατάφερε να πετύχει το πολυπόθητο γκολ και οδηγήθηκαν στην παράταση. Στην παράταση, ο ρυθμός έπεσε με τις δύο ομάδες να αρκούνται στο 1-1 και να πηγαίνουν στην διαδικασία των πέναλτι.
Στις αρχές του πρώτου ημιχρόνου, ο Κάι Χάβερτς έφυγε στην κόντρα επίθεση για την Άρσεναλ από αριστερά και με ένα σουτ “βολίδα” άνοιξε το σκορ για την ομάδα του Αρτέτα για το 1-0 στον τελικό του Champions League.
Η ομάδα του Λονδίνου πήρε προβάδισμα τίτλου στη Βουδαπέστη, με τον Κάι Χάβερτς να πετυχαίνει ένα ακόμη σημαντικό γκολ σε τελικό Champions League.
Το γκολ για το Παρί Σεν Ζερμέν – Άρσεναλ 0-1
πηγή στην Google
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις