Παρί Σεν Ζερμέν – Άρσεναλ 1-1: Θρίλερ στην Βουδαπέστη – Στα πέναλτι κρίνεται ο τελικός του Champions League

Η Παρί Σεν Ζερμέν αντιμετωπίζει την Άρσεναλ στον τελικό του Champions League στην Βουδαπέστη με τους Λονδρέζους να σοκάρουν τους Γάλλους νωρίς στο παιχνίδι. Η Παρί απάντησε στο δεύτερο ημίχρονο μετά από παράβαση μέσα στην περιοχή στον Κβαρατσκελια.

Ο Ντεμπελέ πήρε φόρα από τα 11 βήματα εκτέλεσε στην αριστερή πλευρά, ο Ράγια έπεσε δεξιά και ισοφάρισε για την ομάδα του Λουίς Ενρίκε στο 66ο λεπτό. Στα επόμενα 20 λεπτά λεπτά, η Παρί έχασε δύο σημαντικές ευκαιρίες με τον Μπαρκολά που εκμεταλλεύτηκε το γεγονός ότι η Άρσεναλ βγήκε πιο μπροστά για να κυνηγήσει ένα δεύτερο γκολ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εν τέλει, καμία από τις δύο ομάδες δεν κατάφερε να πετύχει το πολυπόθητο γκολ και οδηγήθηκαν στην παράταση. Στην παράταση, ο ρυθμός έπεσε με τις δύο ομάδες να αρκούνται στο 1-1 και να πηγαίνουν στην διαδικασία των πέναλτι.

Στις αρχές του πρώτου ημιχρόνου, ο Κάι Χάβερτς έφυγε στην κόντρα επίθεση για την Άρσεναλ από αριστερά και με ένα σουτ “βολίδα” άνοιξε το σκορ για την ομάδα του Αρτέτα για το 1-0 στον τελικό του Champions League.

Η ομάδα του Λονδίνου πήρε προβάδισμα τίτλου στη Βουδαπέστη, με τον Κάι Χάβερτς να πετυχαίνει ένα ακόμη σημαντικό γκολ σε τελικό Champions League.

Το γκολ για το Παρί Σεν Ζερμέν – Άρσεναλ 0-1