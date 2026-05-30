Παρί Σεν Ζερμέν – Άρσεναλ: Οι ενδεκάδες του τελικού του Champions League

Άρσεναλ και Παρί Σεν Ζερμέν συγκρούονται με έπαθλο το βαρύτιμο τρόπαιο του Champions League το απόγευμα του Σαββάτου (30/5) με τους Μικέλ Αρτέτα και Λουίζ Ενρίκε να ανακοινώνουν τις ενδεκάδες της αναμέτρησης.

Μια ώρα πριν τη σέντρα του τελικού του Champions League, οι δύο ομάδες έκαναν γνωστές τις ενδεκάδες τους.

Η ενδεκάδα της Παρί Σεν Ζερμέν (Λουίς Ενρίκε): Σαφόνοφ, Χακίμι, Μαρκίνιος, Πάτσο, Ν. Μέντες, Ρουίθ, Βιτίνια, Ζ. Νέβες, Κβαρατσχέλια, Ντουέ Ντεμπελέ

Στον πάγκο για την Παρί οι Σεβαλιέ, Μάριν, Μπεράλντο, Ζάμπάρνι, Ράμος, Λι, Ερναντές, Μαγιουλού, Ντρο Φερνάντες, Μπαρκολά, Ζαΐρ-Εμερί και Εμπαγέ.

Η ενδεκάδα της Άρσεναλ (Μικέλ Αρτέτα): Ράγια, Λιούς-Σκέλι, Γκάμπριελ, Σαλιμπά, Χιντσάπιε, Μοσκέρα, Έντεγκαρντ, Ράις, Τροσάρ, Χάβερτς, Σάκα

Στον πάγκο της Άρσεναλ: Κέπα, Ζέσους, Έζε, Μαρτινέλι, Τίμπερ, Γιόκερες, Νέργκαρντ, Μαντουέκε, Μερίνο, Καλαφιόρι, Θουμπιμέντι, Ντάουμαν