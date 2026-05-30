ΕΛΑΣ: Ευφυές branding ή πολιτική πρόκληση;
Champions League: Το ξεχωριστό επίτευγμα του Λουίς Ενρίκε μετά 2η συνεχόμενη κατάκτηση με την Παρί

Μπήκε σε ένα ξεχωριστό κλαμπ με την 3η προσωπική κατάκτηση της κούπας

Αλέξανδρος Τσάκος

H Παρί Σεν Ζερμέν έγραψε ιστορία και πήρε το Champions League για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν, αφού επικράτησε της Άρσεναλ στον τελικό της Βουδαπέστης.

Αυτή είναι η τρίτη κατάκτηση για τον Λουίς Ενρίκε, αφού μετρά μία με την Μπαρτσελόνα το 2015 και μία την περσινή σεζόν με τους Παριζιάνους.

Ο Ισπανός τεχνικός μπήκε στο κλειστό κλαμπ με τις 3 κατακτήσεις Champions League/ Κυπέλλου Πρωταθλητριών, μαζί με τον συμπατριώτη του Πεπ Γκουαρδιόλα, τον Μπομπ Πίσλι και τον Ζινεντίν Ζιντάν.

